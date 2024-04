Casumaro, una festa doppia. Vittoria e salvezza senza playout

casumaro

2

sp. castelbolognese

0

: Saccenti, Ribello, Faggioli, Barbieri, Benini, Bini, Testoni, Minarelli, Franceschini, Guernelli (18’st Lazzarin), Nicoli (34’st Rimondi). A disp. Manfredini, Pencarelli, Zago, Bellodi, Farina, Ginesi, Vinci. All. Nardiello.

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Landi, Nardelli, Castellari, Gordini (7’st Bacchilega), Tirello, Gavelli (17’pt Strazzari), Galassi, Russo, Battiloro, Conti, Visani (35’st Esercizio). A disp. Baldani, Giunchedi, Penazzi, Cardone. All. Merenda.

Arbitro: Lorenzo Bellodi della sezione di Finale Emilia.

Marcatori: 8’pt Franceschini, 25’st Testoni.

Note: ammoniti Testoni, Conti e Russo.

Si salva all’ultima giornata il Casumaro, una vittoria maturata con il più classico dei risultati nonostante le tante assenze, tanto da indurre Nardiello a spostare Franceschini nel ruolo di centravanti, scelta che si è rivelata vincente. Alla prima opportunità infatti Franceschini, su uno spiovente in area, sceglie bene il tempo, zampata in area e vantaggio rossoblù.

Di qui in avanti la formazione ravennate prende in mano il pallino del gioco, mentre il Casumaro chiude gli spazi, pronto a ripartire. Al 15’ cala il gelo al "Merighi": su uno scontro di gioco fortuito a centrocampo, una capocciata tra Guernelli e Gavelli, ha la peggio quest’ultimo, tanto da perdere conoscenza. Viene chiamata l’ambulanza e il ragazzo è stato trasportato all’ospedale di Cento per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico, la tempia si era gonfiata, ma all’arrivo dei sanitari era cosciente.

La partita si è fermata per circa mezz’ora e ha avuto ripercussioni su tutte le altre partite in programma, perchè andava preservata la contemporaneità. Una volta ripreso il gioco, va segnalata una bella azione di Battiloro, il capo cannoniere della squadra con 18 gol, che chiama Saccenti a un difficile intervento su un tiro dalla distanza.

Secondo tempo con poche occasioni, il Casumaro è guardingo in difesa e poi assesta la zampata decisiva: slalom di Testoni sulla trequarti, si presenta in area, chiama il portiere all’uscita e poi lo trafigge. E’ il gol che mette al sicuro i tre punti e salva la categoria.

A fine gara festa grande al "Merighi": il Casumaro resta in Promozione perché le dirette concorrenti hanno perso: lo Junior Corticella in casa con la Comacchiese e il Fontanelice addirittura in casa col già retrocesso Fossolo.

"E’ stata una partita tirata, lo Sparta ci ha messo in grande difficoltà – commenta Manuel Nardiello – faceva girare meglio la palla, noi eravamo contati ma abbiamo stretto i denti, sapendo che non potevamo commettere errori, siamo stati bravi a tenere duro e a trovare le energie per vincere".

Franco Vanini