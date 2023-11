Catanese, ci vediamo in tv. Gol, record e regalo

Sapete perché si possono fare anche 4 ore di macchina, due di andata e due di ritorno, per vedere una trasferta in notturna del Pontedera rientrando a casa col nuovo giorno, non festivo, e doversi comunque alzare dopo poche ore per andare al lavoro? Semplice: perché veder giocare questo Pontedera diverte. Perché il gioco che l’allenatore Massimiliano Canzi ha saputo dare alla squadra è veramente piacevole. E così quando parti per andare a seguirla lontano dal Mannucci, sai che niente è impossibile. Neppure riuscire a vincere su un campo affascinante com’è quello di Ferrara e come il Pontedera è riuscito a fare domenica sera.

Sì, d’accordo, non è la Spal che ci si aspettava in estate, ma non è comunque mai facile uscire vincitori da uno stadio che profuma ancora di Serie A e che, nonostante le cose stiano andando pericolosamente male sul piano dei risultati, aveva comunque 5.498 tifosi (contro 31…) a urlarti contro. Ecco perché l’1-0 di domenica entra di diritto nella galleria dei successi da ricordare.

A firmare il terzo successo consecutivo in campionato, quarto considerando anche l’exploit di giovedì a Novara, in Coppa, nonché il quinto clean sheet nelle ultime sei partite disputate (e un solo gol preso, quello a Lucca), è stato il giocatore che più di ogni altro ha cominciato quest’annata in maniera magica, ossia Giovanni Catanese. Trent’anni, che saranno 31 a gennaio, con la rete di Ferrara, firmata col piede sinistro dopo aver ripreso una respinta del portiere Alfonso su una bella (anche per il gesto atletico) mezza rovesciata aerea di Ianesi, il centrocampista di Reggio Calabria è salito a quota 6 reti dopo 13 giornate. Un bottino che al netto dei due posticipi di ieri sera, Lucchese-Entella e Pescara-Rimini, gli vale il momentaneo titolo di capocannoniere del girone a braccetto con Corazza (Cesena), Gucci (Arezzo) e Volpicelli (Pineto) e gli consente di eguagliare il proprio record personale ottenuto con la Pianese, in Serie D, nel 2018-19.

E proprio per questo suo strepitoso avvio di stagione, sabato lo sponsor BricoItalia presso il punto vendita di Pontedera, alla presenza del direttore Ivan Ghidini e del responsabile di zona Andrea Balestri – per il Pontedera calcio era presente il direttore organizzativo Andrea Bargagna - lo ha omaggiato con un televisore Samsung LCD 55 pollici. "Sono molto contento di questo regalo – ha detto sorridente Catanese – per il quale ringrazio di cuore Brico Io di Pontedera".