Cavezzo. Pressato decisivo. Montagna battuto

CAVEZZO

3

A.P. MONTAGNA

1

CAVEZZO: Valentini, Malavasi S., Saracino, Malavasi N. (14’st Casari), Savino (1’st Malavasi M.), Hoxha, Gasparini, Pressato, Diegoli (36’st Tabaroni), Kolaveri (30’st Ndiaye), Boschini (44’ Masiello). A disp. Schena, Dondi, Storchi. All. Rambaldi

A.P. MONTAGNA: Nicolosi, Gatti, Bucci, Magnani, Grisanti, Banzi, Bazzoli (1’st Franchi), Musto (40’st Bertolani), Cipponi (1’st Frontera), Ametta, Briselli. A disp. Croppi, Mazzocchi, Favali, Pantani, Sorbi, Ruggi. All. Ferretti

Arbitro: Miglioli di Parma

Reti: 22’ Savino, 31’ Pressato, 13’st Banzi, 30’st

Pressato Il Cavezzo vince lo scontro salvezza con il fanalino Montagna e fa tre passi importanti in zona playout. Al 22’ Savino di testa trafigge Nicolosi per l’1-0. Al 31’ cross di Gasparini per Pressato che di testa insacca. Nella ripresa al 13’ Banzi sugli sviluppi di un calcio d’angolo è bravo ad accorciare, poi al 21’ Ametta sfiora il pari. Ma al 30’ Pressato su assist di Gasparini chiude i conti. Al 32’ Casari per Gasparini che sfiora il 4-1.