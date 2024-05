Cazzadore a Sant’Agostino

Altro colpo di mercato del Sant’Agostino, che è riuscito a mettere le mani su Fabio Cazzadore, bomber di esperienza e provate capacità realizzative. Sbarca nell’ambiente ramarro dopo alcuni anni nel Masi Torello Voghiera: due anni fa aveva vinto il titolo di capocannoniere (in coabitazione con Salomone) con 21 gol, mentre nell’ultima stagione il rendimento è stato condizionato dagli infortuni, il suo apporto è stato comunque positivo, raggiungendo la doppia cifra. Nell’ultimo periodo i suoi gol hanno consentito alla squadra di Ruggero Ricci di arrivare ai play out, anche se non è stato sufficiente a impedire la retrocessione nello spareggio. Cazzadore ritrova Andrea Vanzini, gemello del gol a Masi, altro acquisto ramarro. Il reparto offensivo è nuovo di zecca, comprende il colpaccio Cremaschi, capitano del San Felice, e il giovane e promette Walid, classe 2005, dal Bondeno arrivato in questi giorni.

"Cazzadore è sempre stata la nostra prima scelta – commenta il direttore sportivo Marco Secchieroli – ci serviva un centravanti come lui che vede bene la porta, che è stato il limite del Sant’Agostino l’anno scorso dopo la partenza del brasiliano Brito". Segnaliamo poi che il Masi segue Eros Schiavon del Sant’Agostino, mentre alla Centesei interessa il difensore Cantelli, sempre dei ramarri. Il difensore centrale della Comacchiese Fabio Alberi interessa molto al Mesola, dove è andato ad allenare Oscar Cavallari. Movimenti di mercato sull’asse Portomaggiore-Copparo. Dopo due anni di successi lascia Gianluca Marzola.

"E’ arrivato il momento di cambiare – racconta l’ormai ex direttore sportivo rossoblù, prossimo a diventare padre per la seconda volta – A Copparo si è chiuso un ciclo: il primo anno con la travolgente promozione e nell’anno appena concluso la salvezza raggiunta senza la lotteria dei play out. E non è stata una passeggiata: al giro di boa eravamo in fondo alla classifica". Dove andrà? "Ho ricevuto una proposta molto interessante dalla Portuense per ricoprire il ruolo di team manager della prima squadra ed elemento di raccordo con il settore giovanile. E’ una nuova e stimolante sfida". Marzola ha segnalato alla Portuense due dei talenti che si sono messi in luce: il centrocampista Gianluca Spanò, mezzala di temperamento che vede bene anche la porta e l’attaccante Giuseppe Davo, 18 gol per lui a Copparo. Entrambi dovrebbe rimpiazzare i giovani Pierfederici e Orlandi, destinati in Serie D, all’Imolese o al Mezzolara.

Franco Vanini