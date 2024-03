Cazzadore, gol da 3 punti. Il Masi continua la risalita

Bentivoglio

0

Masi-Voghiera

1

BENTIVOGLIO: Sammarchi, Bonandin, Monducci, Canova, Greco, Bartolucci (37’ st Fiorini), Parmeggiani, Ghiselli (10’ st Grassi), Raspadori (10’ st De Brasi), Callegari, Brito Dos Santos (20’ st Dinu). All.: Gelli.

MASI-VOGHIERA: Campi, Valesani, Maneo, Molossi, Di Bari, Maione, Grimandi (20’ st Chiossi), Bonenti (12’ st Quarella), Cazzadore (30’ st Vanzini), Fregnani, Salonia (35’ st Righetti).

All.: Ricci.

Arbitro: Abbagnate di Parma.

Rete: 27’ pt Cazzadore (M).

Note: ammoniti Greco, Bartolucci, Ghiselli, Molossi (M), Chiossi (M). Espulsi: De Brasi (B) al 45’ st, Di Bari (M) al 45’ st.

Sconfitta casalinga per il Bentivoglio contro il Masi Voghiera. Gara sostanzialmente equilibrata tra le due squadre, giocata su un campo molto pesante a causa della pioggia, che è stata protagonista anche nella prima parte della gara. Il primo a provarci è Callegari, ma la sua conclusione termina a lato. Quando siamo quasi alla mezz’ora il risultato si sblocca: palla che schizza verso la parte esterna dell’area e giunge a Cazzadore, l’attaccante controlla e lascia partire un diagonale che s’insacca nell’angolino dove il portiere non riesce a intervenire.

Nell’arco della seconda frazione le condizioni meteo migliorano, ma la falsa riga della partita rimane pressoché la stessa. Il Bentivoglio ha la meglio nel possesso palla, ma il Masi Torello si dimostra ben organizzato difensivamente, chiudendo qualsiasi possibilità ai locali. Al quarto d’ora, cross di Callegari al centro dell’area, insidioso, ma nessuno riesce ad intervenire. Il Masi produce un paio di ripartenze, ma in nessuna di queste riesce a concretizzare. Nel finale si alza un po’ la tensione per qualche fallo di troppo: al 90’ De brasi e Di Bari lasciano i rispettivi compagni in 10. Poco dopo arriva il triplice fischio del direttore di gara che manda tutti begli spogliatoi. Tre punti di fondamentale importanza invece per il Masi Torello, che tenta di allontanarsi dalla zona calda della classifica.