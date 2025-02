C’è De Rossi: serve un Terranuova Mundial

È il giorno dello scontro diretto tra Terranuova Traiana e Ostiamare. Il Mario Matteini si prepara ad ospitare i biancoviola del neo presidente Daniele De Rossi. Il campione del mondo 2006, già bandiera della Roma, è atteso a Terranuova Bracciolini per la prima gara esterna della società di cui da pochi giorni è proprietario. Non capita tutti i giorni che un hall of famer del calcio italiano approdi in Valdarno, per questo tutti stanno cercando di capire se e come si presenterà a questo importante appuntamento. Sarà quindi una partita dall’alto valore simbolico, tra due squadre separate da soli 4 punti che intendono allontanarsi il più possibile dalla zona play-out.

"Veniamo da due sconfitte dolorose che hanno fatto male - ha spiegato Marco Becattini, che oggi assisterà al match dalla tribuna per scontare un turno di squalifica - soprattutto perché avevamo di fronte due squadre che erano alla nostra portata. Dobbiamo farci un esame di coscienza, io per primo e poi i ragazzi e dare una risposta importante se vogliamo restare in categoria". Rientra dalla squalifica Degl’Innocenti, mentre resterà fuori Petrioli per due giornate. "Alessandro per la seconda volta è caduto nella stessa sciocchezza e in partita era pure entrato alla grande firmando l’assist per Marini. Non serve farsi del male così - ha aggiunto l’allenatore - Con l’atteggiamento di Seravezza andiamo poco lontano.

La squadra lo scorso anno era abituata ad andare nei campi e a fare la partita, difficilmente accettava la sconfitta. Bisogna resettare tutto ed essere più cattivi, provando ad affrontare le partite non di fioretto, ma con la sciabola".

Così in campo ore 14,30:

Terranuova Traiana (3-5-2): Timperanza, Bega, Saitta, Senzamici, Privitera, Degl’Innocenti, Mannella, Marini, Tassi, Sacconi, Iaiunese. A disp.: Morandi, Grieco, Lischi, Massai, Zhupa, Castaldo, Palazzini, Cappelli, Dini. All. Meniconi (Becattini squalificato)

Ostiamare Lido (3-4-3): Morlupo, Cardella, Pinna, Frosali, Kouko, Rasi, Proietti, Vagnoni, Persichini, Mbaye, Pontillo. A disp.: Calabrese, Marrali, Sacko, Lazzeri, Perroni, De Crescenzo, Camilli, Checchi, Mercuri. All.: Minincleri.

Arbitro: Ismail di Rovereto (Innocenzi-Benedetti)

Francesco Tozzi