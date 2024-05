C’è fermento in Prima e Seconda. Ecco le partite in campo e fuori

C’è chi può riposarsi, chi deve dare il massimo per la fase cruciale della stagione e chi guarda già alla prossima annata. La "regular season" si è chiusa qualche giorno fa, ma il calcio dilettantistico è in pieno fermento e fra le protagonista ci sono diverse squadre di Pistoia e provincia. La prima data da segnare sul calendario è quella di dopodomani, quando andranno in scena i primi playoff e playout. Cominciando dal girone A di Prima Categoria: dopo la retrocessione del Pescia e la salvezza del CQS Pistoia, Giovani Via Nova – Tempio Chiazzano (in gara unica) decreterà l’ultima formazione che potrà continuare a giocare in Prima. Ma domenica sarà anche il momento dei playoff di Seconda Categoria: con l’Atletico Casini Spedalino promosso in Prima e San Felice e Montale Pol.90 Antares già retrocesse in Terza, ci sono due formazioni pistoiesi che possono cullare il sogno di salire. Nelle semifinali in gara unica, la Montagna Pistoiese farà visita al Montemurlo Jolly, mentre il Cintolese riceverà la visita del Prato Nord. Le vincenti si sfideranno nella finalissima del prossimo 19 maggio. Più o meno in quei giorni entrerà in scena anche la Terza Categoria. Sabato prossimo alle 16 si daranno infatti battaglia Bugiani Pool 84 ed Arci Sarripoli, per un confronto dal quale uscirà la sfidante dell’Olmi.

Ma se è vero che la stagione non è ancora finita, ci sono club che stanno già guardando al futuro. Sono in particolare gli allenatori ad aver già suonato le prime note del "valzer delle panchine": Alessio Giugni, subentrato al timone degli Amici Miei, non guiderà il sodalizio aglianese nel prossimo campionato di Prima dopo averlo condotto alla salvezza. Idem dicesi per Francesco Fabbri, prima esonerato e poi richiamato al capezzale di un Quarrata che ha fallito la qualificazione ai playoff. Saluta anche il direttore sportivo Riccardo Agostiniani, che dopo un periodo dietro la scrivania ha manifestato la volontà di tornare sul campo, in prima linea. E per chiudere con la Promozione, sul mercato degli allenatori liberi c’è anche Federico Montagnolo, che ha guidato la Lampo Meridien nel primo scorcio stagionale. "Fino a quando ero in panchina, la squadra era quarta in classifica", ha ricordato, mandando una stoccata indiretta al club, che ha chiuso al decimo posto.

Giovanni Fiorentino