C’è Grosseto-Ostia Mare: "A caccia della cinquina"

Regalare una "cinquina" ai tifosi. Questo l’obiettivo che mister Consonni chiede ai suoi giocatori in occasione dell’anticipo che oggi, inizio alle 15,30, vedrà il Grosseto ospitare l’undici dell’Ostia Mare per il quattordicesimo turno del girone d’andata. "Dopo le quattro vittorie consecutive di cui tre esterne – dice Consonni – vogliamo conquistare i tre punti davanti ai nostri tifosi. Sicuramente sarà una partita difficilissima perché affrontiamo una squadra che dispone di giocatori importanti e che all’inizio del campionato veniva considerata tra le favorite. Ora i laziali attraversano un momento non felice, come noi qualche settimana fa, ma noi dovremo essere bravi a non consentire loro la ripresa. Ho a disposizione una squadra intelligente che non cede alla superficialità". Quella odierna una giornata che presenta interessanti incroci fra le avversarie, per cui il Grosseto, in caso di vittoria, potrebbe trarne vantaggi. "Noi dobbiamo pensare solo a noi stessi – continua Consonni – e proseguire nel nostro cammino per ottenere risultati positivi perché solo così aumenta l’autostima e la sicurezza nei nostri mezzi". Per quanto riguarda il "mercato", il tecnico è abbastanza esplicito. "Ne parlo tutti i giorni con il direttore generale – conclude – e mi ritengo soddisfatto dell’attuale rosa anche se capisco che 27 giocatori sono tanti. Se qualcuno, che non gioca, chiederà di essere ceduto vedremo il da farsi nei prossimi giorni". Arbitro della gara Adam Collier della sezione di Gallarate. Oggi assenti Frosali, Cela, Senigagliesi e Falasca. Botteghino aperto dalle 13,30 in piazza Donatello. I convocati: Pellegrini, Piersanti, Raffaelli, Bolcano, Chrysovergis, Dierna, Grasso, Macchi, Possenti, Aprili, Caponi, Cretella, Criscuolo, Sabelli, Sacchini, Addiego Mobilio, Benucci, Boiga, Fregoli, Marzierli, Riccobono.