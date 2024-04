C’è Pianese-Grosseto: "Serve una grande prova"

"Il Grosseto deve fare una prestazione importante contro la Pianese con dignità e con orgoglio e con la voglia di un pronto riscatto rispetto al primo tempo disputato contro il Ponsacco dove sono stati commessi tanti errori a cominciare dal sottoscritto. Mi aspetto segnali importanti per continuare a sperare perché deve andare avanti il progetto di una società importante come è il Grosseto nel percorso che si sono prefissi I dirigenti senza stare a guardare gli altri. Bisogna vincere? Certo, ma non sempre basta essere forti: ci sono tanti fattori, tra cui la serenità nel gruppo, che incidono in una vittoria". L’allenatore Roberto Malotti appare assai fiducioso per il match che oggi con inizio alle 15 vedrà i biancorossi impegnati in casa della capolista Pianese. "Avere un distacco di sette o di due punti conta poco – prosegue il mister – perché noi attendiamo risposte interessanti da questo gruppo composto da ragazzi importanti". Comunque è chiaro che un successo odierno del Grosseto con la capolista potrebbe riaprire I giochi per il primato: in caso contrario l’obiettivo diventerebbero I playoff. Oggi saranno assenti Bensaja, Prati e Bruni mentre Davì è stato recuperato. Tra I convocati alcuni giovani. Eccoli: Raffaelli, Sclano, Aprili, Davì, Grasso, Macchi, Porcu, Russo, Saio, Simi, Cretella, Sabelli, Sacchini, Violante, Fregoli, Marzierli, Nocciolini, Riccobono, Rinaldini, Romairone. Arbitro del match Liotta di Castellammare di Stabia.