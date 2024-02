Celeste a Verona. L’AlbinoLeffe in casa della Virtus per riprendere il cammino

Dopo 2 sconfitte consecutive, che ne hanno minato pericolosamente il percorso, l’Albinoleffe deve cercare di riprendersi oggi nella gara delicata che giocherà a Verona, contro la Virtus,nell’ottava di ritorno del girone A di serie C. Tre punti fondamentali per la Celeste che deve stare il piu lontano possibile dalla zona play-out che si è avvicinata ed ora è distante solo 5 punti. La squadra dopo il successo sul Mantova si è arenata mettendo in pericolo una classifica che si stava ben delineando ed ora dovrà cercare il successo contro una Virtus Verona che sta andando decisamente meglio con i suoi 37 punti, rispetto ai 33 della Celeste. Nonostante le assenze la squadra dovrà compattarsi perche un altra sconfitta sarebbe deleteria. L’importante è che gli attaccanti tornino a segnare dando quel qualcosa in piu dei 25 gol segnati fino ad ora, soprattutto Zoma e Longo, e che la difesa torni ad essere ermetica come lo era non pi tardi di una settimana fa. Vasco Algisi