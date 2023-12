Cenaia finalmente può cantare. Una vittoria voluta e tanto attesa

CENAIA

3

POGGIBONSI

0

CENAIA: Baroni, Rossi, Papini, Scuderi, Caciagli (80’ Rustichelli), Sanyang, Bartolini (60’ Di Giuseppe), Simonini (89’ Tognocchi), Signorini, Ferretti (75’ Borselli), Manfredi (46’ Macchia). All. Iacobelli.

POGGIBONSI: Di Bonito, Mazzolli, Cecchi, Camilli, Motti, Bigica, Bigozzi (62’ Corcione), Barbera, Borri, Di Paola, Gucci (52’ Martucci). All. Calderini.

Arbitro: Scicolone di San Dona di Piave.

Reti: 30’ Manfredi, 56’ e 64’ Macchia.

CENAIA – Si festeggia, ci si sgola, nello spogliatoio del Cenaia a fine partita. Una gioia doverosa e più che meritata per staff e giocatori per un successo impeccabile. Con un rotondo 3 a 0 contro una diretta concorrente per la salvezza come il Poggibonsi, gli arancioverdi mettono fine ad una serie negativa di sconfitte che durava da ben 8 giornate. Tre punti d’oro e primo clean sheet stagionale per la squadra di mister Iacobelli, che festeggia il suo esordio casalingo sulla panchina del Cenaia con una bella vittoria. La gara è molto fisica ed equilibrata nel primo tempo, con le due squadre, entrambe reduci da un filotto di risultati negativi, che si danno battaglia e centrocampo senza rischiare più di tanto. La partita si sblocca alla mezz’ora quando Sanyang pesca il nuovo arrivato in casa Cenaia, Andrea Ferretti, che a sua volta manda in porta Manfredi, rientrato dall’infortunio. La difesa ospite vacilla e il numero 73 locale tocca la palla quel tanto che basta per superare Di Bonito in uscita e portare in vantaggio i suoi. Il Cenaia prende coraggio e subito sfiora il raddoppio in due occasioni, prima da sinistra con Rossi che mette al mezzo per Ferretti che non arriva sul pallone e poi da destra con Papini che serve Manfredi ma il tiro viene deviato in angolo. Nel finale di primo tempo ci prova anche Signorini con un tiro da fuori che Di Bonito respinge. Ad inizio ripresa buona reazione dei giallorossi ma il Cenaia resiste e al 56’ Caciagli da un calcio di punizione a centrocampo serve Sanyang che si testa allunga per Macchia che fa partire un tiro da fuori che finisce alla destra del portiere ospite. Ed è ancora Macchia dieci minuti più tardi, dalla stessa mattonella a firmare il 3 a 0 che di fatto dà il via ai titoli di coda di questa partita. Il Cenaia ritrova tre punti e sorriso e si toglie dall’ultima posizione della classifica e portandosi a -8 dalla zona salvezza. Adesso però la sfida più complicata per il Cenaia è quella di dare continuità a questa grande prestazione. A partire dalla trasferta di domenica prossima sul campo del Ghiviborgo.

Luca Bongianni