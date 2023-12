Cenaia torna a mani vuote. Batosta contro Ghiviborgo

GHIVIBORGO

3

CENAIA

1

GHIVIBORGO: Becchi, Turini, Sanzone, Bura, Carli (91’ Vitrani), Giannini (78’ Gibilterra), Nottoli (75’ Poli), Orlandi (58’ Lepri), Campani (46’ Signorini), Carcani T., Vecchi. A disp. Masini, Nannipieri, Bindi, Cristofani. All. Lelli.

CENAIA: Baroni, Signorini (86’ Rossi), Papini, Caciagli, Scuderi, Rustichelli (77’ Ferretti), Macchia, Sanyang, Simonini, Malara, Manfredi. A disp. Simoncini, Tognocchi, Bartolini, Degli Esposti, Di Bella, Di Giuseppe, Pasquini. All. Iacobelli.

Arbitro: Schmid di Rovereto coadiuvato da Monardo e Cattaneo di Bergamo.

Reti: 33’ Carcani T., 74’ Carli, 81’ Ferretti, 90’ Gibilterra.

GHIVIZZANO (LU) – Nonostante una buona prestazione sul campo del Ghiviborgo, il Cenaia torna a casa a mani vuote, senza riuscire a dare continuità, almeno in termini di punti, alla vittoria di due domeniche fa. La gara è equilibrata fino alla mezz’ora quando dalla destra Giannini crossa al centro per Tommaso Carcani che di testa devia la palla quel tanto che basta per insaccarsi sul secondo palo alle spalle di Baroni. Il Cenaia cerca il pareggio e ci va vicino quando al 40’ Sanyang da fuori area, servito da Macchia, lascia partire un destro potente al volo neutralizzato da Becchi e dalla traversa. Arancioverdi che non danno tregua ai locali e allo scadere di primo tempo Caciagli arriva sul fondo, crossa al centro per Manfredi che colpisce di testa in anticipo sul primo palo ma il tiro finisce fuori di un soffio. Si va quindi negli spogliatoi sul risultato di 1 a 0 per i locali. La gara resta aperta anche nella ripresa ma la rete del pari per gli ospiti non arriva. Al 78’ è invece il Ghiviborgo a trovare il raddoppio con un lancio dalla trequarti di Lepri che pesca Carli bravo in tuffo di testa ad insaccare. Un 2 a 0 che non affonda il Cenaia. La squadra di Iacobelli non molla e all’82’ lancio lungo dalla difesa su Sanyang, palla per il neoentrato Ferretti che mette inscacca il suo primo gol in maglia arancioverde e accorcia il risultato. Il finale si fa incandescente, i locali sprecano due occasioni prima di chiudere la partita con Gibiterra. Cenaia che comunque non perde terreno rispetto alle altre in lotta salvezza ma che mercoledì pomeriggio a Ponsacco, è chiamata ad una vera e propria finale tra ultima e penultima.

l.b.