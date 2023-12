Centenario, proseguono le iniziative. Lunedì primo evento. Orgoglio Amaranto porta il calcio nei teatri. Cosmi, Nofri, Di Loreto e Semplici al Pietro Aretino

Un cartellone di eventi per continuare a festeggiare i 100 anni del cavallino rampante. Con questo spirito Orgoglio Amaranto, con il patrocinio del Comune di Arezzo, organizza "La storia è qui, una partita lunga 100 anni", serate dedicate a momenti emblematici della vita calcistica e sociale dell’Unione Sportiva Arezzo, con i protagonisti delle varie stagioni che saranno in città per rivivere insieme ai tifosi amaranto le emozioni e il clima di spogliatoio. "Abbiamo deciso di intraprendere un percorso – ha dichiarato il presidente di OA Daniele Farsetti – per nobilitare il centenario, svelare magari qualche aneddoto rimasto dietro le quinte e creare situazioni coinvolgenti. Due le location prescelte per appuntamenti a cadenza mensile: il Teatro Pietro Aretino e il Teatro Mecenate". Si comincia lunedì 11 dicembre al Teatro Pietro Aretino di via Bicchieraia e il titolo dell’appuntamento già dice tutto: "Cosmilandia".

Dalle 21, Andrea Avato condurrà gli ospiti e il pubblico in una chiacchierata appassionante sulle due promozioni dell’Arezzo che videro in Serse Cosmi il trascinatore. Insieme all’allenatore ci saranno molti dei suoi ragazzi, da Balducci a Nofri e Di Loreto, da Bifini a Semplici, solo per citarne alcuni. Il cartellone proseguirà portando sul palco giocatori e dirigenti a raccontare in modo inedito la loro vita a tinte amaranto. Così da ricomporre il grande puzzle di una partita lunga 100 anni. Le serate sono a ingresso libero.