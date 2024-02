Centese e X Martiri a duello. Una sfida per il primato

E’ Davide contro Golia al "Bulgarelli" di Cento, tra la capolista in testa fin dalla prima giornata, e la X Martiri, staccata di una sola lunghezza. A livello di prestigio non c’è confronto: la Cento del pallone vanta trascorsi tra i professionisti e aspira a calcare palcoscenici ben più importanti, di fronte c’è una squadra rampante e ambiziosa, retrocessa l’anno scorso ma che ambisce a tornare in Promozione.

Contano soprattutto i valori tecnici, che vedono i padroni di casa favoriti, ma con i rampanti biancazzurri pronti ad approfittare dello scontro diretto. "Non ci sentiamo vittima sacrificale – mette in chiaro il direttore sportivo della X Martiri, Riccardo Alberani – ce la giocheremo, senza timori reverenziali. A Porotto, all’andata, avevamo fatto una bella partita: in vantaggio nel primo tempo, fummo raggiunti all’inizio del secondo tempo da un gol di Bonacorsi. Fu una partita equilibrata, come prevedo sarà a Cento, la differenza la faranno gli episodi". Un solo assente per parte: il portiere Aleotti per la X Martiri, l’esterno offensivo Frantoei per i biancocelesti. Ricordiamo che prima del fischio d’inizio (ore 15) ci sarà la sfilata dei ragazzi del settore giovanile biancoceleste.

"Lo scontro al vertice vale tanto, ma non sarà decisivo per la promozione – afferma prudente il direttore sportivo della Centese, Lorenzo Malaguti – per la semplice ragione che ci sarebbero altre nove partite da giocare. Vincendo ci porteremmo a +4, un discreto margine, ma non risolutivo. Ricordo che a un certo punto della stagione avevamo anche 9 punti di vantaggio sulla X Martiri, che era partita male, ma si è ripresa. In tempi non sospetti ho sempre ritenuto la formazione di Porotto una delle potenziali antagoniste".

Il loro punto di forza? "La difesa, la migliore del girone, mentre noi abbiamo il migliore attacco. Guai a sottovalutare la X Martiri, che in contropiede è molto pericolosa. Il big match è stato preparato come tutte le altre partite, anche perché una partita del genere si prepara da sola. Spero in un arbitraggio all’altezza dell’importanza della posta in palio".

Franco Vanini