Centese e X Martiri a segno. Sabato lo scontro diretto

Vittoria preziosa nell’anticipo per la Centese nello scontro al vertice contro il Persiceto. Il gol partita arriva sugli sviluppi di un calcio d’angolo calciato da Costantini, che si riprende la ribattuta sull’out sinistro, cross perfetto per l’accorrente Garetto che insacca di testa. Poi ancora pressione, qualche rischio e il triplice fischio che manda la truppa di mister Briegel a festeggiare sotto la curva dei Boys Cento. Altro scontro diretto sabato prossimo, con la X Martiri seconda in classifica, staccata di una lunghezza. E a proposito dei biancazzurri di Porotto, hanno calato il tris a spese del Molinella, che pure era fresco di vittoria roboante nel punteggio contro il Pontelagoscuro. E’ stata una partita a senso unico, padroni di casa in vantaggio in avvio con uno splendido tiro a giro di bomber Evali. Nel secondo tempo la X Martiri raddoppia con Bigoni, un entusiasmante contropiede cominciato nella propria metà campo, slalom fra tre giocatori bolognesi, giunto davanti al portiere, lo chiama all’uscita e lo trafigge. Di qui in avanti gli uomini di Bolognesi amministrano il doppio vantaggio e chiudono i conti al 90’ con Panzetta. "Abbiamo vinto con merito – commenta il direttore sportivo Riccardo Alberani – tre punti che ci consentono di restare in scia della capolista Centese, che affronteremo sabato prossimo al Bulgarelli in un clima rovente. La posta in palio è alta, ma non siamo alla partita che vale il campionato, ci sono ancora tante gare da giocare". Nella lotta per non retrocedere il derby salvezza disputato a Bondeno tra i matildei e Copparo si è concluso senza vincitori né vinti. Vantaggio dei ragazzi di Ianco Gadda con De Rosa, un colpo di testa sugli sviluppi di calcio d’angolo. Copparo ristabilisce l’equilibrio prima dell’intervallo con capitan Scaramelli, una zampata in mischia.

"E’ stato un bel derby – è l’analisi di Gian Luca Marzola, ds rossoblù – il pareggio rispecchia quello che si è visto in campo. Allunghiamo la striscia positiva e proseguiamo nel percorso di crescita costante cominciato nel girone di ritorno". Infine Ponte dopo tre sconfitte consecutive si sblocca e cala il poker col Nonantola.