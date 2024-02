Centese e X Martiri in campo. In vetta un sabato speciale

Il turno di Prima categoria si apre oggi con due anticipi e con il big match alle 15 al "Loris Bulgarelli" di Cento contro il Ravarino, quinta forza del campionato a pari merito con il Pontelagoscuro. All’andata fu un avvincente e pirotecnico 3-3, il ritorno è tutto da vivere e con una posta più ancora più alta in palio. E’ una tappa di avvicinamento allo scontro diretto con la X Martiri, diretta concorrente per la vittoria finale: una squadra quadrata e che non prende goal da dieci turni, che ha recuperato gli uomini migliori dopo un inizio di stagione sofferto, oggi distanziata di soli quattro punti. Il big match ci sarà sabato 24 febbraio, e in quel giorno verrà celebrata la Giornata biancazzurra, con la sfilata prima del fischio d’inizio di tutti i piccoli calciatori del settore giovanile: c’è già tanta attesa, ma prima gli uomini di Andrea Govoni devono restare concentrati sulle prossime sfide di campionato. Ogni passo falso potrebbe essere letale, ma questa Centese è conscia dei propri mezzi e sente il crescente supporto del proprio pubblico. Non si fida Nicholas Costantini, capocannoniere del girone con 13 gol, a segno anche all’andata. "Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti a farlo tutti insieme – dice il centravanti della Centese – Il Ravarino si era dimostrata squadra tosta. Per noi si mise in salita fin dall’inizio: eravamo andati sotto 2-0; eravamo riusciti a raddrizzarla sul 2-2, ma al 90’ il Ravarino tornò in vantaggio; proprio nel recupero con un mio gol su punizione trovai il gol del definitivo 3-3. Guai prendere i nostri avversari sotto gamba, è una potenziale concorrente". Avversario più abbordabile per la X Martiri. Evali e compagni sono attesi a Poggio Renatico, contro neo promossa in grave difficoltà. I biancazzurri hanno l’opportunità di allungare la striscia positiva, per poi pensare ad arrivare in tutta serenità allo scontro diretto che potrebbe riaprire i giochi per la promozione.

Franco Vanini