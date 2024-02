Centese, tre punti d’oro: traguardo più vicino

centese

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Ficarelli, Sassu, Bonvicini, Pirreca (37’st Fype), Costantini, Bonacorsi (43’st Cesano). A disp. Grandi, Bisighini, Crippa, Busi, Dieng, Bonazzi, D’Aniello. All. Govoni.

X MARTIRI: Ferrigato, Aguiari (18’st Pavinato), Berveglieri (32’st Bonaguro), Meli, De Cristofaro, Pallara, Bigoni, Panzetta, Manfredini (36’pt Marku), Gessoni, Evali. A disp. Orlandi, Salvi, Tolle, Punzetti, Bizzarri, Zanella. All. Bolognesi.

Arbitro: Francesco Raule di Bologna.

Marcatori: 5’pt Pirreca, 45+3’st (rig.) Perelli.

Note: allontanato l’allenatore ospite Bolognesi. Ammoniti Alberghini, Ficarelli, Pirreca, Costantini, Aguiari, Meli, De Cristofaro e Pallara.

La formazione biancoceleste prenota il ritorno in Promozione. Davanti al record stagionale di pubblico, rcirca mille spettatori, la Centese ha vinto con merito lo scontro al vertice con la X Martiri, una prova di forza che consente di allungare sui rivali che si erano portati a una sola lunghezza dalla capolista.

Ora i punti di vantaggio sono quattro, le partite sono ancora tante ma da quello che si è visto ieri, la Centese ha ripreso in mano il suo destino dopo alcune sconfitte inaspettate. La partita si mette sui binari giusti già in avvio: calcio d’angolo battuto da Bonacorsi sul primo palo, Pirreca salta indisturbato e incorna in modo vincente sull’angolo lontano. Una mazzata psicologica per la X Martiri, che ha l’imperativo di vincere se vuole tentare il sorpasso.

Succede poco o nulla fino alla mezz’ora, quando su punizione di Gessoni calciata dalla trequarti sul secondo palo, Pallara di testa serve un assist al bacio per Evali, appostato dalla parte opposta, la traiettoria lo scavalca ma con un’acrobatica e spettacolare rovesciata riesce a colpire bene, Alberghini è salvato dal palo. Al 42’ uscita avventurosa di Ferrigato, Pirreca è in agguato, calcia prontamente nella porta sguarnita, Pallara salva sulla linea. Il secondo tempo segue lo stesso copione: ospiti che premono per raggiungere il pareggio e Centese che cerca di approfittare degli spazi per agire di rimessa.

Al 3’ Pirreca in contropiede conquista il fondo, retropassaggio per l’accorrente Perelli, il suo tiro dal limite esce di poco.

La X Martiri si fa vedere dalle parti di Alberghini al 16’: un tiro dal limite sul secondo palo di Evali, angolato ma debole, Alberghini si distende in tuffo e si rifugia in angolo. Al 42’ Bonacorsi se ne va in slalom, Ferrigato sbaglia i tempi d’uscita, il suggerimento taglia tutta l’area piccola senza che nessuno ne approfitti.

Nel terzo minuto di recupero in contropiede arriva il raddoppio: il nuovo entrato Fype si fa 40 metri palla al piede, finché è steso in area: rigore. Dagli undici metri Perelli non trema e trasforma, portiere da una parte e pallone dell’altra, per poi festeggiare sotto la tribuna con i suoi tifosi e compagni di squadra.

Franco Vanini