Centese, vetta a un passo

Petroniano

0

Centese

1

PETRONIANO: Verardi, Pierdomenico, Cuppini, Kamga (34’ st Neri), Canè, Franceschi (3’ st Soffritti), Cristiani, Ezechia, Reda (25’ st Bologna), Cordoni (26’ st Maestri), Tonelli. A disposizione: Ferrari, Malagoli, Franchini, Boccalupo, Guerra.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Perelli, Quaquarelli, Kourouma, Fabbri, Sassu (9’ st Costantini), Pirreca (34’ st Sanci), Bonvicini, Bonacorsi. A disposizione: Grandi, D’Aniello, Parola, Aiello, Frentoaei, Grygel, Rossi. All.: Di Ruocco.

Arbitro: Asaro di Finale Emilia.

Rete: 21’ st Costantini (C).

Note: ammoniti: Ezechia (P), Perelli (C), Costantini (C). Espulso: Cioni (C) al 40’ pt.

Vittoria di misura e fondamentale per la Centese, che riesce a portarsi a casa la vittoria nel secondo tempo, battendo 0-1 il Petroniano, durante la sesta giornata del girone C di Promozione. Con questa vittoria, la Centese conquista la terza vittoria consecutiva, raggiungendo quota 12 punti, proprio sotto la capolista Mesola. Primo tempo molto sofferto dagli ospiti, che non riescono a ingranare subito la giusta marcia. Pochi minuti dopo l’inizio rischiano di passare in svantaggio per un gol annullato al Petroniano. Cordoni segna, ma viene penalizzato dal compagno Reda, che in quel momento si trovava in posizione di fuorigioco. A salvare di nuovo la squadra dallo svantaggio questa volta è il portiere Alberghini, che con un’ottima parata neutralizza il formidabile gesto atletico di Tonelli, che sfiora il gol in rovesciata. Al 40’ rimane in dieci la Centese a causa di una decisione arbitrale dubbia: l’arbitro non fischia il fallo commesso su Cioni, il quale per cercare di recuperare la posizione, commette fallo da ultimo uomo, che gli costa quindi l’espulsione. Nel secondo tempo la squadra ospite prende mano con il gioco, rimane compatta per tutta la partita e al minuto 66 trova il gol del vantaggio grazie a Costantini. L’attaccante viene lanciato in avanti dal compagno Pirreca, riceve palla in posizione dubbia per gli avversari, ma il guardalinee non interviene, avanza e batte il portiere, segnando così il gol vittoria. Da lì in avanti il Petroniano non riesce a trovare le forze sufficienti a trovare il gol del pareggio, creando poche occasioni da gol. La Centese difende bene e mantiene la compattezza, tenendo inviolata la porta fino alla fine della partita. Dunque al triplice fischio dell’arbitro, si porta a casa i 3 punti dell’incontro la Centese. Con questa vittoria si accomoda in seconda posizione, a un passo dalla capolista, che potrebbe raggiungere nella prossima giornata con una possibile vittoria contro il Faro.