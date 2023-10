"Centesimo gettone e laurea: un sabato da incorniciare per Saverio Camilli"

Una settimana da incorniciare per Saverio Camilli (nella foto). Il centesimo gettone in giallorosso e poi, alla vigilia del match, la laurea come Consulente dei Servizi Giuridici. All’appello mancava ancora un risultato, da ottenere sul rettangolo... "La vittoria ottenuta nella gara con il San Donato Tavarnelle ha rappresentato la classica ‘ciliegina sulla torta’ - afferma Camilli - in giornate particolarmente intense. Esiti da dividere con tutto l’ambiente".

Tutto ciò in un sabato pomeriggio che ha visto anche il ritorno in tribuna del presidente onorario del Poggibonsi, Lorenzo D’Aloisio, sempre vicino ai colori. Dal canto suo mister Calderini si tiene stretta la vittoria: "Tre punti importanti - spiega - anche se in altre occasioni ci eravamo espressi in maniera più convincente, a livello di gioco e nelle occasioni. Era comunque fondamentale ottenere il massimo e questo dato può offrire un po’ di entusiasmo, grazie pure all’impegno e all’intensità messi in mostra dal gruppo. Si tratta però di migliorare. Da quali profili? Per esempio, si vedono ancora errori e imprecisioni individuali. Situazioni che ci hanno costretto a un finale di gara con qualche patema di troppo. Va da sé in ogni caso che dopo la rete di Mencagli abbiamo contato altre occasioni, con Saccardi e Barbera. Lorenzo Collacchioni, per il San Donato, plaude alla prova del suo collettivo: "Un verdetto utile sarebbe stato un giusto premio per quel che i ragazzi hanno prodotto, con coraggio e spirito di sacrificio".

Pa.Bar.