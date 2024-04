Cerbaia allunga in vetta. Reggello all’ultimo tuffo

Nel girone C di Prima categoria il Cerbaia allunga in vetta vincendo 2-0 sul campo della Folgor Calenzano. I gol del Cerbaia sono segnati da Orsolini al 35’ e Enache su rigore all’80’. Lo Jolo è bloccato sul 2-2 dall’Atletica Castello, che ha raggiunto i pratesi nella ripresa. Ginestra batte Novoli 3-1 e sale al terzo posto. Albacarraia-Barberino Tavarnelle 2-2 con bel gioco e tante emozioni. Gambassi-Quarrata 0-0. Amici Miei-Isolotto 4-0. La Sancascianese prevale 4-1 sul Barberino Mugello nell’attesa sfida salvezza. Gara combattuta (un espulso per parte) ed equilibrata che i locali della Val di Pesa hanno fatto sua nel finale. Sancascianese: Minò, Ceccatelli, Pratesi, Migliorini, Lumachi (79’ Guarducci), Baravelli (82′ Ristori), Masetti, Casini, Magistri (82′ Petracchi), Sandroni (95′ Mi. Piazzini), Schiazza. A disp. Corsinovi, Piazzini Matteo, Tongiani, Collini, Fanfani. All. Tramacere Falco. Barberino di Mugello: Fiore, Mata, Comelli T., Neri (75′ Mucaj), Nencini (46′ Rinaldi), Comelli R., Stoppa (68′ Patti), Chendi (82′ Fioravanti), Cavicchi, Nuti, Vettori (87′ Britos). A disp. Locatelli, Mengoni, Alpi, Pineti. All. Lastrucci. Reti: 14’ Lumachi, 40’ Nuti, 56’ Migliorini, 92′ Ristori, 95′ Guarducci.

Nel girone D vincono le prime due della classe. La capolista Cubino batte la Rignanese 3-1 con doppietta di Marzoli e gol di Schenone, per la Rignanese accorcia le distanze Yasser. Impresa del Reggello (secondo a due punti dal vertice) con vittoria in extremis per 2-1 sul campo del quotato Sporting Arno, con gol partita all’ottavo minuto di recupero. L’Incisa è da sola al terzo posto vincendo 2-0 a Levane con giocatori decisivi Espinosa e Massa. Fra Belmonte e Chianti Nord finisce a reti inviolate con gli ospiti che conquistano un punto prezioso per la salvezza. Il Bibbiena vince sul campo del Vaggio Piandiscò. Castelnuovese-San Godenzo 2-2 con ospiti in vantaggio di due gol realizzati da Allegri di testa e Camarà ad inizio ripresa. Poi recupera la Castelnuovese con Lanzi e Baldi. Il Casellina vince 3-2 a San Clemente e spera nella salvezza.

Fra Audace Galluzzo e Pratovecchio la gara si decide nella ripresa dopo lo 0-0 del primo tempo. Al 55′, con l’episodio che sblocca la gara: cross di Olivieri, tocco con la mano di Ferro e per l’arbitro è rigore. Sul dischetto va Paoletti che realizza. La squadra di Latini chiude con la doppietta di Lapo Bargioni, fra i migliori giocatori del Galluzzo in questa stagione. Audace Galluzzo: Camilloni, Olivieri, Cianciulli, Tinagli, Chini, Berti, Mbye, Bargioni, Paoletti, Leporatti, Burgassi. A disp. Scro, Ammannati, Galli, Leoni, Terzani, Lombardi, Bettazzi, Vestri, Ponziani. All. Latini. Pratovecchio: Magi, Romagnoli, Ranucci, Casini, Menchini, Paio, Ceruti, Senesi, Bartolini, Ferro, Giuntini. A disp. Cheri, Daiuti, Bartaletti, Minucci, Seghi, Neri, Tacconi. All. Saini. Reti: 53′ Paoletti (rigore), 60 e 67′ Bargioni.

Francesco Querusti