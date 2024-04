Cerbaia in Promozione, che favola. Una vittoria contro ogni pronostico

Una bella favola a lieto fine. Il piccolo paese di Cerbaia Val di Pesa vince il girone C del campionato di Prima categoria e vola in Promozione. Dal 1946, anno di fondazione, il Cerbaia non era mai arrivato in Promozione ed è un traguardo storico, un vero miracolo sportivo. Nell’ultimo turno di campionato il Cerbaia ha battuto, fra le mura amiche, l’Albacarraia e con una giornata di anticipo sale sul gradino più alto del podio. Al termine grande festa allo stadio e in paese tutto avvolto da bandiere, sciarpe e vessilli biancoazzurri. "La nostra affermazione - dichiara il presidente Luca Presciutti - è molto simile a quella del Leicester che alcuni anni fa ha vinto il campionato in Inghilterra sorprendendo tutti. Siamo riusciti a prevalere su società blasonate quali Calenzano, Quarrata, Barberino Tavarnelle, Gambassi e i pratesi dello Jolo. Ringrazio tutti per l’impegno e la passione dimostrata. Un sogno che si avvera e siamo pronti per le nuove e impegnative sfide".

Il successo è arrivato per merito di una rosa giocatori di qualità, un allenatore preparato, una società al passo con i tempi e ben strutturata, un paese che ha sempre sostenuto la squadra. "Siamo cresciuti molto in questi anni centrando l’obiettivo con merito - afferma il ds Maurizio Maestrelli -. Tutto lo staff ha svolto il lavoro con capacità, impegno e passione. Una formazione rinnovata e potenziata che ha ottenuto 25 risultati utili consecutivi e 8 vittorie nelle ultime gare". Euforico mister Francesco Sacconi: "Per me il calcio e la mia famiglia sono le cose più importanti della vita. Un risultato che rimarrà nella storia del calcio toscano. Ringrazio giocatori, società e tutti coloro che ci sono vicini".

La società: presidente Luca Presciutti, vice presidente Andrea Presciutti, team manager Alessio Delle Donne, direttore sportivo Maurizio Maestrelli, direttore generale Silvio Cei, social media manager Arianna Gherardelli, segretaria Lara Mannini, cassiere Alessandro Nigi, custodi Marco Vignoli e Olga Batazzi. Presidentessa organizzazione eventi Alessia Gherardelli. Dirigenti ufficiali: Alessandro Marinai, Alberto Taverni, Federico Marchi e Marco Vignoli.

Rosa giocatori. Portieri: Hezami e Donzelli. Difensori: Francesco Lotti (capitano), Marchetti, Ale Vignozzi, Simone Vignozzi, Fontanelli, Samuel Marino, Mannelli, Pinzauti, Orsolini, Fontanelli. Centrocampisti: Zahouani, Bandelli, Serboli, Federico Lotti, Petrozza, Cei, Pecci. Attaccanti: Di Tommaso, Cristian Marino, Calvetti, Cecchi, Maio, Enache. Staff tecnico: allenatore Francesco Sacconi, preparatrice atletica Alessia Mancini, allenatore dei portieri Gabrio Nencioni, medico Filippo Marchi, massaggiatore Paolo Dini.

Francesco Querusti