Ceriano Laghetto, allenatore cercasi

Non si è ancora risolta la questione allenatore a Ceriano Laghetto. La neo-promossa che nel girone A naviga nei bassifondi della classifica, domenica ha perso nettamente la sfida contro l’Universal Solaro 4-1 pochi giorni dopo l’esonero di mister Daniele Motta. "Mi aspettavo comunque una scossa che evidentemente non c’è stata. So perfettamente che non sono queste le partite per noi in cui fare punti, visto il valore dell’avversario ma almeno vedere una reazione…" spiega il presidente Alberto Basilico che l’indomani della sfida di Solaro si è subito trovato con i suoi più stretti collaboratori per decidere il da farsi. Sarebbero stati individuati un paio di profili che proprio in queste ore saranno valutati. Nella sfida salvezza contro il Gallarate di domenica la squadra resterà affidata a Nicolò Pepe della Juniores. In attesa del mercato di riparazione.

”Ro.San.