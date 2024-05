Cerretese, play-off al via. Si parte con il Casalguidi

Sfumata la promozione diretta solo all’ultima giornata, dopo aver chiuso al terzo posto il girone A di Promozione come lo scorso anno, la Real Cerretese è pronta a tuffarsi nei play-off. Il primo ostacolo, oggi alle 16 al Palatresi di Cerreto Guidi, è rappresentato dal Casalguidi, grande sorpresa della stagione. Partiti con l’obiettivo di una salvezza tranquilla, infatti, i canarini pistoiesi hanno chiuso quarti comunque a 7 punti di distanza dai biancoverdi ‘medicei’. Casalguidi contro cui, per altro, la squadra di Petroni non è mai riuscita a vincere durante la regular season, pareggiando 1-1 in trasferta e perdendo 1-0 proprio nel precedente al Palatresi.

Un avversario quindi da prendere con le molle, alla luce anche dell’amarezza dello scorso anno quando partendo con i favori del pronostico la Real Cerretese uscì proprio in semifinale superata a domicilio dalla Lunigiana Pontremolese. I numeri, però, sono dalla parte di bomber Bouhafa e compagni che hanno terminato la stagione regolare con il miglior attacco (56 reti realizzate) e la difesa meno battuta (23 gol subiti). Ricordiamo che la formula prevede la qualificazione alla finale della Real Cerretese anche in caso di parità al termine dei tempi supplementari, senza l’esecuzione dei rigori, in virtù del miglior piazzamento in classifica. Nell’altra semifinale si affrontano Pietrasanta e Lunigiana Pontremolese.