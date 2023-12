Cerretese regina del 2023. Un anno solare da 57 punti

Ancora 48 ore e poi ci lasceremo alle spalle anche questo 2023. Un anno non proprio esaltante, dal punto di vista sportivo, per le locali squadre di calcio dilettantistico. Fatta eccezione per il Certaldo, capace di salire fin sul prestigioso palcoscenico di Serie D, infatti, non ci sono state altre promozioni mentre sono state ben 3 le retrocessioni: Gambassi dalla Promozione alla 1ª Categoria, Giovani Fucecchio e Giovani Vinci (che poi non è ripartito) dalla 2ª alla 3ª Categoria. Ma diamo un’occhiata a quali sono state le migliori performance dell’anno solare, considerando quindi la seconda parte della scorsa stagione e la prima di quella in corso. Nessuno ha fatto più punti della Real Cerretese, capace di conquistarne 57 in 28 gare grazie a 17 successi e 6 pareggi. In scia ai biancoverdi ’medicei’, arrivati alla sosta di Natale al 2° posto del girone A di Promozione, troviamo l’Avane, attualmente al comando del girone B di Pisa di 3ª Categoria. I gialloneri allenati quest’anno da Coppola hanno infatti messo in saccoccia 55 punti in 25 partite, con gli stessi 17 successi, ma 4 pari. A chiudere il podio delle squadre con più punti negli ultimi 12 mesi c’è la coppia formata da Montespertoli (Eccellenza) e Ponte a Cappiano (2ª Categoria) con 44, rispettivamente in 31 e 30 incontri. Scorrendo la classifica troviamo poi Castelfiorentino (Eccellenza) a quota 43, Santa Maria e Monterappoli (entrambe di 2ª Categoria) a 39, Gambassi (Promozione e 1ª Categoria) a 37, Calasanzio (3ª Categoria) a 36, Certaldo (Eccellenza e Serie D) a 34, Fucecchio (Eccellenza) a 33, Montelupo (Promozione) e Ponte a Elsa (3ª Categoria) a 29, Aurora Montaione (2ª Categoria) a 26, Giovani Fucecchio (2ª e 3ª Categoria) a 19 e Ponzano (3ª Categoria) a 17. Non sono state considerate invece quelle formazioni che hanno disputato solo metà anno, vedi Giovani Vinci o le ’neonate’ Serravalle, Capraia, Sporting Lazzeretto e Marcialla City.

La Real Cerretese guida ovviamente anche le graduatoria relative ai bilanci esterni ed interni, in quest’ultimo però a pari merito con il Gambassi che davanti al proprio pubblico ha fatto ben 11 punti in più rispetto ai match giocati in trasferta. Curiosamente le 16 formazioni si suddividono esattamente a metà tra chi ha tenuto un rendimento più elevato tra le mura amiche (numeri negativi per il Ponzano con un solo successo) o lontano da casa (nessuno ha perso meno del Montespertoli, appena un ko), mentre per quanto riguarda le reti segnate il miglior attacco assoluto è quello del Monterappoli con 55 gol fatti, davanti a Real Cerretese (53) e Avane (52). I gialloneri empolesi sono quelli che hanno segnato di più in trasferta (32), mentre i ’cugini’ del Santa Maria risultato il team più prolifero sul campo amico (31). Le difese meno perforate sono invece quelle di Real Cerretese (19), Avane (22), Fucecchio e Montespertoli (30 entrambe). Quest’ultima squadra detiene invece il record di pareggi, 17, davanti proprio ai bianconeri, che ne hanno collezionati 15. L’Avane è invece la compagine che ha perso di meno, appena 4 volte in tutto l’anno.

Simone Cioni