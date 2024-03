Certaldo beffato nel recupero. Viola raggiunti solo al 95’

fanfulla

2

certaldo

2

FANFULLA (4-3-3): Libertazzi; Cabri, Premoli, Suardi, Latini (80’ Vitanza); Bettoni, Odalo, Cazzaniga (60’ Bove); Cappadonna (70’ Kakou), Cocuzza, Souto Caue (65’ Donnemma). All. Albertini.

CERTALDO (4-3-3): Fontanelli: Gucci, Innocenti (71’ Becucci), Borboryo, Bassano; Nunziati, Di Leo, Bernardini; Akammadu, Martini (75’ Bouhamed), Bifini (60’ Gozzerini). All. Ramerini.

Arbitro: Nuckchedy di Caltanissetta.

Reti: 9’ Cocuzza; 14’ Akammadu; 66’ Gozzerini; 95’ Donnemma.

LODI – Ancora una beffa all’ultima tuffo, che dopo quello di Prato, a Lodi incassa un’altro pareggio in pieno recupero. Alla Dossenina finisce infatti 2-2 la sfida tra un Fanfulla che ha stentato più del dovuto ed un Certaldo che ha dimostrato di avere grande carattere. Su un campo reso pesantissimo dalla pioggia i lombardi sono passati in vantaggio con un colpo di testa di Cocuzza alla prima vera occasione. Ma la gioia del vantaggio è durata ben poco, con Akammadu che ha trovato il gol con grande scaltrezza e poi nella ripresa il Certaldo ha anche messo la freccia con il neo entrato Gozzerini. Il Fanfulla ha accusato il colpo ed ha stentato a reagire, sino a che in pieno recupero è stato Donnemma, subentrato dalla panchina, a fissare il punteggio sul 2-2, tra l’entusiasmo della tifoseria di casa. Giusto comunque il pari per il valore espresso dalle due squadre tra tante difficoltà.