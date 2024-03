Certaldo, c’è il S. Donnino. In palio punti pesantissimi

Penultimo ed ultimo posto con appena 2 punti a separarle. Basta questo per capire l’importanza del match odierno al Comunale di Certaldo tra i viola locali, fanalino di coda, e il Borgo San Donnino (fischio d’inizio alle 14.30). Dopo l’amara sconfitta di Prato, quinta consecutiva, i ragazzi di mister Alberto Ramerini sono chiamati a reagire subito per provare a scavalcare in classifica i diretti rivali nella corsa alla salvezza. "È stata una partita difficile da raccontare perché dopo il nostro vantaggio sembrava di poterla portare fino in fondo con serenità – attacca bomber Akammadu in riferimento al 3-2 subito a Prato –. Ci sono stati degli errori, che possono succedere, anche se non ce lo possiamo permettere, ma ora dobbiamo archiviare questa partita e pensare esclusivamente al Borgo San Donnino. Una partita che ha tanto valore per noi, ma come penso anche per i nostri avversari. Da parte nostra l’abbiamo preparata al meglio, anche se ci siamo dovuti allenare sul campo sintetico, mentre il principale sarà un campo difficile, ma non conterà solo l’aspetto tecnico, bensì la voglia di vincere e di far punti". Già in precedenza il Certaldo ha saputo reagire dopo una batosta e con l’aiuto del proprio pubblico proverà a farlo anche oggi: "Noi abbiamo sempre fatto le nostre partite, in grado di mettere in difficoltà chiunque – conclude Akammadu –, poi ci sta che puoi sbagliare due o tre partite, ma a lungo andare abbiamo dimostrato di poterci stare e di combattere fino alla fine con chiunque".

Si.Ci.