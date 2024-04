Certaldo, il futuro in due partite. Primo verdetto contro l’Aglianese

Sta per giungere al termine il campionato di Serie D. Alla conclusione stagionale mancano all’appello soltanto due giornate che assumono un valore fondamentale per il futuro del Certaldo. La squadra di mister Ramerini si trova in questo momento all’ultimo posto a quota 21 punti, gli stessi del Mezzolara. Una posizione decisamente complicata. Le due squadre si sono già affrontate in campionato e ciò che ne deriva è un’estrema parità: all’andata finì 0-2 in favore del Mezzolara, mentre al ritorno a ottenere un successo con lo stesso risultato furono proprio i viola.

Il Certaldo arriva da due pesanti sconfitte: la prima subita contro il Corticella per sei reti a uno, la seconda contro il Ravenna per tre reti a zero, una compagine superiore contro cui all’andata la brigata di Ramerini riuscì a strappare un ottimo pareggio per 0-0 davanti ai propri tifosi. Nove gol presi in due partite sono un dato da cui vi è la necessità di ripartire e il tempo a disposizione per ritrovare la retta via sta per scadere.

Il primo passo da compiere sarà oggi alle 15 contro l’Aglianese Calcio, appuntamento importante contro una squadra che si trova a metà classifica a quota 41 punti. All’andata la partita si concluse sul risultato di 0-0 e anche domani la sensazione è che possa essere una partita combattuta su tutti i fronti. Le motivazioni però saranno a favore del Certaldo, chiamato a ottenere un risultato positivo per provare a strappare un posto nei play-out con l’obiettivo di continuare a sperare nel sogno salvezza. L’Aglianese invece è già salva considerando che si trova a più sette dalla zona play-out e le partite a disposizione sono soltanto due. Dopo la sfida contro il Mezzolara il Certaldo farà tappa a Carpi, contro la capolista del girone che al momento si trova a quota 64 punti. Se per gli Emiliani dovesse però arrivare una vittoria in questa giornata consoliderebbero così il primato, rendendo di fatto l’ultima partita contro il Certaldo non fondamentale.

Il Mezzolara giocherà questo weekend contro il Forlì, in piena lotta per i play-off, mentre l’ultimo appuntamento è fissato contro il Progresso, squadra in lotta per centrare direttamente la salvezza senza passare dai play-out. Due sfide sulla carta più complicate rispetto a quelle contro cui andrà incontro il Certaldo. Ma servirà ovviamente una minuziosa attenzione ai dettagli, coraggio e tanta concentrazione. Le ultime due gare, dunque, saranno alquanto decisive per capire quale piega subirà il futuro del Ceraldo.

Niccolò Pistolesi