Certaldo, impegno tosto. Al Comunale arriva il Forlì

Il successo di Mezzolara di domenica scorsa, il primo in trasferta, ha dato una bella boccata d’ossigeno al Certaldo, che adesso deve però cercare di dare continuità ai propri risultati per ambire a mantenersi in Serie D. E l’impegno odierno non è certo agevole, visto che alle 14.30 al Comunale arriva il quotato Forlì, terzo in classifica a pari merito con il Corticella. Partita che i viola valdelsani potranno però affrontare con un alternativa in più nel parco ’quote’. In settimana, infatti, il diesse Manganiello ha perfezionato l’arrivo di Mattia Bifini (nella foto a sinistra), in prestito dal Genoa. L’attaccante classe 2004 arriva però dall’Aglianese, con la cui maglia ha messo insieme 5 presenze nella prima parte dello stesso girone D di Serie D del Certaldo. "Dal punto di vista dell’ambientamento non ci sono particolari problemi, perché a Certaldo è un posto dove i ragazzi si allenano bene – spiega mister Alberto Ramerini (nella foto a destra) –, spero solo che ci possano dare una mano perché avevamo bisogno di qualche alternativa in più tra le quote, soprattutto nelle scelte per cambiare a partita in corso".

"La vittoria di Mezzolara é stata molto importante soprattutto perché venivamo da un’ottima prestazione contro la Sammaurese in cui però avevamo preso zero punti e non era semplice andare a vincere sul difficile campo di una diretta concorrente – prosegue l’allenatore di Certaldo –. Noi non siamo in grado di fare voli pindarici e dobbiamo già pensare al Forlì, dove servirà una prestazione attenta e concentrata, con grande fisicità e carica agonistica". Ramerini sottolinea poi quali siano le tante qualità degli avversari odierni. "A livello individuale è la migliore squadra insieme alla capolista Ravenna. Ha tecnica, gioca bene a calcio, ti mette in difficoltà con esterni veloci e attaccanti abituati ad andare in doppia cifra di gol – conclude –. Noi quindi dovremo essere attenti, fare molto megliosotto l’aspetto della concentrazione per tutti i novanta minuti, con tanta intensità e fisicità, perché quando c’è da difendersi bisogna farlo tutti. Non ci si può permettere di giocare alla pari con questo tipo di squadre qui, bisogna mettere dentro ’cattiveria’ e agonismo. Ora conto solo il risultato, dobbiamo essere meno bellini e molto più cattivi e incisivi, cercando di fare quelle cose concrete che ci possano portare a fare un risultato positivo".

