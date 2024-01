Certaldo L’ultimo ko non ha scalfito la fiducia

di Simone Cioni

Il coefficiente di difficoltà era di quelli da bollino rosso, ma seppur sconfitto il Certaldo è uscito a testa alta anche dal confronto contro il quotato Forlì, terzo in classifica. È vero che la situazione dei valdelsani, domenica sono stati ripresi da Mezzolara e Borgo San Donnino con tutte e tre le squadre ora ultime a quota 14, impone di non poter guardare in faccia a nessuno cercando di far punti contro chiunque e su qualsiasi campo, ma i ragazzi di Ramerini hanno dato un altro bel segnale. Soprattutto nella prima frazione, infatti, il Certaldo si è fatto addirittura preferire. "Abbiamo dimostrato ancora una volta di giocare bene a calcio e il risultato finale ci penalizza – ammette nel post partita il presidente Massimo Boschini –. Nel primo tempo abbiamo giocato la partita ad armi pari con una squadra ben più titolate di noi, i nostri ragazzi hanno ben figurato".

Il Certaldo, tra l’altro, il gol lo avrebbe anche trovato con Gozzerini, ma il pallonetto vincente dell’ex attaccante dello Scandicci è stato annullato per una dubbia posizione di fuorigioco. Sollecitato sull’argomento il massimo dirigente viola non si nasconde. "Devo dire che a mio avviso, sia nel primo che nel secondo tempo ci sono stati degli errori arbitrali che hanno condizionato fortemente la partita". Anche nella ripresa, infatti, i viola valdelsani si sono lamentati molto per un fallo in area ai danni di Gucci, che in caso di concessione del rigore avrebbe potuto riaprire definitivamente la partita. "Ci dispiace moltissimo per il risultato, ma la squadra è già prima delle festività di Natale che sta giocando bene – prosegue Boschini – e nel mercato invernale sono stati fatti degli innesti buoni, che sono sicuro che daranno il loro contributo, come del resto tutti i nostri ragazzi".

Adesso, però, è già tempo di guardare avanti perché all’orizzonte c’è un’altra sfida importantissima. Domenica prossima, infatti, Bernardini e compagni saranno ospiti del Progresso, formazione che li precede in classifica di sole quattro lunghezze. La settimana successiva, poi, prima della sosta per la disputa del Torneo di Viareggio, altra trasferta complicata a Imola. "Ci aspettano due partite lontane dal nostro stadio, dove finora abbiamo raccolto poco – conclude il presidente certaldese –, due gare importanti e sono fiduciosi che la squadra abbia tutte le possibilità per portare a casa punti fondamentali per la nostra salvezza".