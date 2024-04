Certaldo, pazza rimonta per sperare. Di Leo nel recupero ribalta l’Aglianese

certaldo

3

aglianese

2

CERTALDO: Bruni, Gucci, Nunziati, Orsucci (46’ Bernardini), Bassano, Razzanelli (55’ Akammadu), Bouhamed, Zanaj (73’ Becucci), Bifini (55’ Pagliai), Gozzerini, Barducci (61’ Di Leo). All. Ramerini.

AGLIANESE: Valentini, Iacoponi, Fontana (69’ D’Ancona), Pupeschi, Perugi, Remedi (75’ Silvestro), Mascari (69’ Della Pietra), Marino, Grilli, Poli, Maloku. All. Baiano.

Arbitro: Moretti di Cesena.

Reti: 27’ e 59’ Mascari; 74’ Gozzerini; 86’ aut. Iacoponi; 93’ Di Leo.

Note. Espulso Poli (A) al 48’.

CERTALDO – Una rimonta pazzesca per continuare a sognare la salvezza. Il Certaldo ribalta in casa l’Aglianese e si regala altri 90 minuti di speranza. Nel primo tempo gioca meglio l’Aglianese, che al 5’ colpisce il palo con Marino e al 27’ passa con Mascari di testa su cross di Perugi dalla sinistra. Al 38’ si accende una rissa, a cui partecipano anche alcuni elementi delle panchine: espulsi Zumpano per gli ospiti e Martini per i locali. Nella ripresa l’Aglianese resta in dieci per il ’rosso’ a Poli, ma al 69’, dopo una colossale chance fallita da Perugi, ancora Mascari raddoppia su assist di Marino. A questo punto arriva la reazione dei viola, che al 74’ riaprono la gara con Gozzerini, lesto a rubare palla a Valentini. All’86’ arriva anche il pari a causa dell’autorete di Iacoponi, mentre al 93’ ci pensa Di Leo a far esplodere di gioia il Comunale, operando il decisivo sorpasso.