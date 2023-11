Certaldo, serve una scossa. Lentigione rivale ostica

La bella vittoria casalinga contro il Prato sembrava poter rappresentare un punto di svolta per il Certaldo, invece nelle successive partite contro Borgo San Donnino, Fanfulla e Psitoiese sono arrivate altrettante sconfitte senza riuscire a segnare. Filotto negativi che il Certaldo proverà ad interrompere oggi alle 14.30 al Comunale contro il quotato Lentigione. Tuttavia, anche nell’ultima sfida al Melani De Pellegrin e compagni hanno messo in mostra una buona personalità nel tenere il campo e proporre gioco. Quello che manca al Certaldo, però, è la capacità di finalizzare. Finora sono soltanto 3 le reti messe a segno e questo non può che essere un limite per una squadra che, comunque, tolte le prime giornate, adesso è capace di concedere poco agli avversari di turno. Sicuramente in casa viola si augurano che anche l’ultimo arrivato Lamine D’Diaye, attaccante classe 1998, possa ambientarsi quanto prima per dare una mano nel tentativo di risolvere la sterilità offensiva. "Il gruppo e la società mi hanno accolto subito bene – ha recentemente affermato ai canali ufficiali del club valdelsano – e sto cercando di ambientarmi al meglio e capire bene quello che chiede il mister. Finora ho prevalentemente giocato da attaccante esterno, ma mi so adattare anche da seconda punta". Classe 1998, D’Diaye è cresciuto nelle giovanili di Inter e Lazio, prima di passare al Brescia e fare alcune esperienze in Spagna. Nel 2021 è tornato in Italia a Foligno, poi l’anno scorso ha collezionato 33 presenze e 5 gol con la Castanese in D.