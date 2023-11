Certaldo, sfida salvezza. Servono gol in trasferta

Dopo l’amarezza della sconfitta per 1-2 contro il Lentigione in Serie D il Certaldo oggi è in scena a Sant’Angelo Lodigiano contro il Sant’Angelo presso lo stadio Carlo Chiesa. Il calcio d’inizio è fissato per le 14.30. La gara sarà diretta dall’arbitro Esposito di Ercolano. Sulla carta si tratta di uno scontro diretto in chiave salvezza visto che i lombardi hanno solo cinque punti in più, ma finora in trasferta i viola valdelsani hanno sempre perso senza riuscire a segnare nemmeno un gol.

Una gara senza dubbio di grande rilevanza e importanza, ma soprattutto un’occasione importante per i viola che vogliono in tutti i modi risollevare le proprie sorti cercando di uscire dai bassifondi della classifica. In virtù anche delle prossime e difficili gare, visto che poi i valdelsani dovranno affrontare prima la seconda forza di questo campionato, il Victor San Marino a quota 23 punti, il Corticella a quota 18 e infine la capolista di questo girone D di Serie D, il Ravenna. Il Certaldo inoltre ha l’esigenza anche di migliorare le proprie statistiche, soprattutto quelle fuori casa, dove la squadra allenata da mister Ramerini ha subito finora nove gol senza riuscire a segnare neppure una rete. Questa dunque, come già detto, potrebbe essere la giusta partita per riempire lo scarno bottino raggiunto fino a questo momento, sia per quanto riguarda i punti che per quanto concerne lo score realizzativo. Capitolo formazione: pochi i dubbi in attacco per Ramerini. Salvo sorprese, dovrebbero infatti essere confermati Ndiaye e Akammadu, così come Gargiulo in regia e Bouhamed mezzala. Ballottaggio invece in porta tra la quota Bruni e il più esperto Fontanelli.

Nella linea a tre dietro sicuro del posto De Pellegrin. Da segnalare l’assenza per infortunio del giovane classe 2005, Andrea Batoni. Queste invece le altre gare in programma oggi: Carpi-Aglianese, Corticella-Progresso, Fanfulla-Imolese, Lentigione-Forlì, Ravenna-Mezzolara, Pistoiese-Borgo San Donnino, Victor San Marino-Sammaurese.

N.P.