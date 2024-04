Certaldo, trasferta amara. Vale una mezza sentenza

Ravenna

3

Certaldo

0

RAVENNA (5-3-2): Rossi; Calandrini, Spezzano, Esposito, Gobbo (39’ st Zattini), Marino; Campagna (19’ st Agnelli), Rrapaj, Nappello (36’ st Mandorlini); Tirelli (44’ st Boccardi), Sabbatani (28’ st Diallo). A disp.: Cortesi, Liso, Castellacci, Correnti. All. Gadda.

CERTALDO (5-3-2): Fontanelli; Pagliai (39’ st Casella), Borboryo, Bassano, Nunziati, Innocenti (31’ st Bifini); Zanaj (19’ st Bouhamed), Bernardini (39’ st Gucci), Barducci; Akammadu, Gozzerini (5’ st De Pellegrin). A disp.: Cusin, Martini, Orsucci, Razzanelli. All. Ramerini.

Arbitro: Mazzer di Conegliano.

Reti: 23’ pt e 25’ st Rrapaj, 42’ Diallo.

Note: Spettatori paganti 777, abbonati 808, incasso 7.114 euro.

Ammoniti: De Pellegrin, Bifini, Calandrini.

Espulsi: Borboryo al 39’ pt per doppia ammonizione.

Recupero: 2’ e 5’. Angoli 10-1.

RAVENNA - Il ko di ieri a Ravenna vale una mezza sentenza per il Certaldo. A 2 turni dalla fine (Aglianese e Carpi gli avversari), i viola devono ora rimontare 4 punti sul Borgo San Donnino per evitare la retrocessione diretta. Retrocessione che sarebbe stata matematica se lo stesso San Donnino non si fosse fatto rimontare dal Corticella al 90’. L’approccio dei valdesani è comunque propositivo. Il Certaldo ha assolutamente bisogno di punti, e non disdegna la manovra, né il possesso palla. Akammadu e Gozzerini sono i più mobili. Al 15’ Nunziati riesce a contrastare in extremis Sabbatani che, sul cross di Tirelli da sinistra, stava per concludere a rete da sottomisura. Al 19’ Barducci ci prova dal limite, ma la mira è difettosa. Al 23’ però il Ravenna passa in vantaggio. Una mischia in area, porta Tirelli a consegnare l’assist vincente per Rrapaj.

La grande densità in area di rigore non impedisce al capitano ravennate di trovare il pertugio per sbloccare il risultato. I padroni di casa ci credono e, due minuti più tardi, il tiro cross di Marino, costringe Fontanelli alla deviazione in corner. Sul calcio d’angolo, Esposito colpisce a botta sicura in spaccata, ma il palo gli nega la il raddoppio, mentre a Rrapaj non riesce il tap-in. Il valdesani vanno in difficoltà. Ogni azione dei ravennati, animati da una carica fisica e nervosa degna di nota, diventa un pericolo. Fontanelli, ad esempio, sbaglia la presa su un pallone innocuo, e ne nasce l’ennesima azione offensiva. Al 39’ il Certaldo rimane in 10. Borboryo, già ammonito, stende un indiavolato Sabbatani,. Per il difensore ospite, il 2° giallo è automatico. La ripresa si apre con un sinistro in diagonale di Marino sul quale Fontanelli devia in angolo. Il Ravenna resta padrone del campo. La superiorità numerica aiuta.

Il Certaldo? Mister Ramerini rinuncia a Gozzerini per ripristinare gli equilibri e, in effetti, il Ravenna trova difficoltà a sfondare il muro. Tuttavia, al 25’ i romagnoli raddoppiano con una conclusione di Rrapaj deviata da Bassano, che mette fuori causa Fontanelli, al 41’ Diallo sfrutta l’errore nel disimpegno difensivo ospite.

Roberto Romin