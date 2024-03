Certaldo, trasferta tosta. Il Lentigione sogna la C

Un Certaldo reduce da tre risultati positivi di fila sarà protagonista questo pomeriggio di uno dei quattro anticipi del girone D di Serie D. Alle 14.30, infatti, i viola valdelsani saranno di scena all’Immergas Green Arena di Sorbolo (Pr) per affrontare il Lentigione, formazione quinta in classifica a 5 punti dalla capolista Carpi e quindi ancora in piena corsa per la Serie C. Un impegno sulla carta quindi decisamente complicato per i ragazzi di mister Ramerini, che per quanto mostrato in campo in queste ultime giornate avrebbero però meritato di avere 5 punti in più. Un bottino che avrebbe fatto guardare la classifica da tutt’altra prospettiva. Invece, nonostante l’ultimo successo sulla Pistoiese (secondo derby toscano vinto dopo quello di andata col Prato) Razzanelli e compagni devono compiere un’impresa per agganciare quanto meno i play-out. Tornando al match odierno anche il Lentigione sta attraversando un buon momento di forma, come testimoniano i 5 risultati utili consecutivi, tra cui la vittoria nello scontro diretto di Ravenna. In casa, pur vincendo, i gialloblù della provincia di Parma hanno però sofferto sia contro il Progresso che il Mezzolara, coinvolte al pari del Certaldo nella lotta per non retrocedere. Tra i giocatori di casa il pericolo numero uno restano gli esperti attaccanti Formato (30 anni) e Nanni (32), autori rispettivamente di 9 e 7 reti. Le stesse, quest’ultime, del centrocampista Montipò, altro elemento da tenere d’occhio. A dirigere la gara sarà Lorenzo Garbo di Monza.

Si.Ci.