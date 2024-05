Certaldo travolto da un super Carpi. Niente play-out, i viola salutano la D

carpi

5

certaldo

1

CARPI: Viti; Tcheuna, Rossini (88′ Zucchini), Calanca, Cecotti; Rossi (88′ Bouhali), Mandelli, Larhrib (58′ Gerbino); Cortesi (62′ Beretta); Saporetti (90′ Arrondini), Sall. A disp. Lorenzi, Frison, Zucchini, Verza, Sabattini. All. Serpini.

CERTALDO: Fontanelli; Pagliai (76′ Razzanelli), Borboryo, Bassano (62′ De Pellegrin), Nunziati; Becucci (46′ Romei), Barducci, Zanaj, Bernardini (58′ Di Leo); Gozzerini, Akammadu (62′ Bifini). A disp. Bruni, Casella, Gucci, Bouhamed. All. Ramerini.

Arbitro: Dini di Città di Castello.

Reti: 9′ e 52’ Rossi; 45′ Sall; 49′ Gozzerini; 87′ rig. Saporetti; 91′ Arrondini.

Note. Espulso De Pellegrin (C) all’86’ per gioco scorretto.

CARPI – Finisce con la festa del Carpi per il ritorno in Serie C dopo tre anni, e con la delusione del Certaldo che riscende subito in Eccellenza. Al di là del risultato, che assunto dimensioni larghe solo nel finale con i viola valdelsani in dieci, la squadra di Ramerini (alla sua ultima panchina come annunciato alla vigilia) è stata comunque in partita per un ora. La rete di Gozzerini in avvio di ripresa ha accorciato le distanze dopo il 2-0 con cui si era chiuso il primo tempo, ma la replica immediata di Rossi, autore di una doppietta, ha di fatto spento ogni velleità di Bassano e soci. L’impresa non è arrivata, ma se non altro il Certaldo ci ha provato e può tornare a casa senza recriminazioni visto che la concomitante vittoria della Sammaurese avrebbe reso vano anche un eventuale successo.