Certaldo, vietato mollare. I viola vogliono continuità

Rinvigorito dagli ultimi risultati positivi prima della sosta di Pasqua i Certaldo è chiamato questo pomeriggio ad andare ancora una volta oltre i propri limiti. Nella quintultima giornata del girone D di Serie D, infatti, i viola valdelsani saranno di scena alle 15 allo Stadio di Acquaviva di San Marino contro la Victor, formazione che con i suoi 50 punti è quinto in classifica, in piena zona play-off. Tuttavia nelle ultime due giornate i ’titani’ sono incappati in altrettante sconfitte contro Progresso in casa e Sammaurese in trasferta, due compagini che come il Certaldo stanno lottando per non retrocedere. Tra l’altro già all’andata la squadra di Alberto Ramerini fu capace di battere i più quotati avversari con il risultato di 1-0. Curiosamente oggi non saranno presenti in panchina ne Ramerini, fermato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni, ne il collega della Victor San Marino, squalificato addirittura per quattro giornate. Una partita di stop, infine, sempre nelle fila dei padroni di casa per D’Este. A livello di formazione il Certaldo potrebbe partire con un undici non molto distante da quello che ha iniziato contro il Sant’Angelo. Uno dei possibili dubbi riguarda ancora una volta il ballottaggio tra Bouhamed e Bernardini, così come le possibili alternative sugli esterni con Pagliai e Innocenti che alla fine dovrebbero comunque essere i prescelti. Davanti non ci dovrebbero essere dubbi sulla coppia formata da bomber Akammadu (8 reti finora) e Gozzerini.

Si.Ci.