Cervia cerca il riscatto

Nel campionato di Promozione si giocano in questo weekend le gare della quattordicesima giornata. Oggi pomeriggio, alle 15, al ‘Bolognini’ di Castel Bolognese, va in scena l’anticipo fra i padroni di casa dello Sparta e i riminesi della Stella San Giuliano. Per i castellani, terzultimi a quota 8, è l’occasione per uscire dal guscio e dare continuità al pareggio di Forlimpopoli che ha permesso di tornare a muove la classifica dopo due ko di fila. Gli ospiti invece, tredicesimi a quota 15, vantano 6 punti di margine sulla zona playout, e sono in fiducia dopo il clamoroso 5-1 rifilato al Cervia United.

Domani, alle 14.30, si disputano tutte le altre gare. A Classe va in scena un interessante scontro diretto con vista sulla zona playoff. Il match è anche la prova per capire se l’undici di mister Cristian Polidori (squalificato e privo anche del bomber Andalò, vice cannoniere del girone con 7 reti) ha metabolizzato il ko al 96’ di Cesenatico ed pronto a ripartire dal 7° posto a quota 20, a -3 dalle big. L’avversario è il blasonato Diegaro che, in classifica, ha un punto in più e che ha vinto le ultime 3 gare giocate in trasferta. Dopo le impreviste 5 sberle di Rimini, il Cervia United – scivolato all’8° posto con 18 punti – ha la possibilità di rialzarsi subito. Al ‘Todoli’ di Milano Marittima arriva infatti un abbordabile Bellariva, che arranca a quota 8, in piena zona playout, ma che non va sottovalutato, perché in grado di mettere il bastone fra le ruote a chiunque, come dimostrato nelle ultime giornate (successo 2-1 contro lo Sparta Castel Bolognese e pareggio a reti bianche a Villa Verucchio).

La partita di cartello è a San Pietro in Vincoli, dove l’undici di Del Mastio ospita il Bakia Cesenatico, terza forza del girone D. I padroni di casa, che veleggiano in un tranquillo centro classifica, ovvero al 9° posto con 17 punti, devono riprendersi dopo l’inaspettato passo falso della scorsa settimana a Fruges, contro il fanalino di coda, che ha interrotto una ottima serie di 5 risultati utili consecutivi. Nel bilancio dei precedenti 13 scontri diretti, il Bakia conduce con 7 vittorie, un pareggio e 5 sconfitte. Dopo il 2-0 rifilato allo Spiv, la Frugesport assume potenzialmente il rango di mina vagante del campionato. La matricola di mister Niccolini è sempre al penultimo posto con 6 punti a -2 dalla zona playout, ma la sfida esterna contro il Civitella – 10° a quota 16, con 7 punti di margine da amministrare sulla zona playout – diventa meno ‘impossibile’.

Le altre gare: Edelweiss Forlì-Riccione, Santarcangelo-Misano, Fratta Terme-Savignanese, Verucchio-Forlimpopoli.