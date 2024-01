Cesena e Torres in fuga. La Carrarese avanza adagio. Calabro: "Buona prestazione. Dobbiamo avere pazienza»

La gestione Calabro è iniziata con un pareggio che allontana ancora di più la Carrarese dal podio del girone. Sono diventati abissali i distacchi dalle prime, -17 dal Cesena e – 14 dalla Torres, con il Perugia scappato a +4. "La prestazione era quello che mi interessava di più – ha commentato a fine partita il nuovo mister – e quei pochi concetti di gioco su cui avevamo lavorato in settimana per cambiare qualcosa si sono visti. A esempio l’uscita degli esterni sui terzini avversari per prenderli più alti uomo contro uomo. La partita è stata approcciata in maniera perfetta andando a fare quello che avevo chiesto. E’ ovvio che quando vieni su questi campi contro squadre in salute trovi difficoltà ma mi è piaciuto il fatto che ci abbiamo provato sino alla fine senza perdere mai le distanze. La Vis Pesaro ci ha impensierito soltanto su dei piazzati. Noi le occasioni per fare gol le abbiamo avute con diversi tiri e tanti cross non chiusi. Le squadre che vengono in trasferta a volte fanno molto meno e vincono le partite. Su questo dobbiamo lavorare ma sono contento della prova dei ragazzi e della disponibilità che mi hanno dato durante questa settimana. Dobbiamo diventare più pragmatici, per usare un termine che racchiude tutto, sia quando manovriamo che nel concludere".

Pur con una classifica che si è complicata Antonio Calabro ha bene in testa il suo obiettivo: "So dove voglio arrivare e che cosa devo fare. Ogni allenatore deve trasferire il suo obiettivo alla squadra. So come ci devo arrivare, devo avere la pazienza di lavorare e di mettere in pratica determinate cose. Il percorso sarà irto di insidie e difficoltà ma ci potrà portare a prenderci delle grosse soddisfazioni. Penso che questa squadra oggi è innanzitutto un gruppo sano perché la maggior parte dei giocatori sono molto concentrati sull’obiettivo".

Restando sui giocatori c’è da capire il “giallo“ Simeri con l’attaccante che, inserito inizialmente in distinta, è poi finito in tribuna. La società ha parlato di un problema fisico dell’ultim’ora, non si sa quanto “diplomatico“. Il centravanti napoletano potrebbe aver preso male l’esclusione dall’undici titolare a favore di Giannetti ma si tratta di un’ipotesi tutta da verificare. Sicuramente nei prossimi giorni si capirà meglio se il futuro di Simeri sarà ancora all’ombra delle Alpi Apuani o altrove visto che stiamo entrando nell’ultima settimana del mercato di gennaio.