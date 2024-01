Cesena-Pontedera 4-0, tripletta di Shpendi. Poker di Kargbo

Cesena, 20 gennaio 2024 – Sul terreno della capolista Cesena non c'è stata storia per il Pontedera, sconfitto con un 4-0 maturato interamente nel primo tempo. La squadra di Canzi ha sofferto subito l'avvio sprint dei locali che dopo aver costretto Ciocci ad almeno tre-quattro parate decisive hanno chiuso la gara con una tripletta di Shpendi rifinita del poker di Kargbo. Nella ripresa il Cesena ha rallentato il ritmo e per i granata il passivo non si è dilatato.

Tabellino

CESENA 4 – PONTEDERA 0

CESENA(3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini (1’ st Piacentini), Prestia, Silvestri; Adamo, Varone (12’ st Francesconi), De Rose (24’ st Corazza), Donnarumma (12’ st David); Berti, Kargbo (34’ st Chiarello); Shpendi. A disp: Montalti, Siano, Pitti, Ogunseye, Pierozzi. All. Toscano

PONTEDERA (3-4-2-1): Ciocci; Calvani, Martinelli, Guidi (34’ st Pretato); Ambrosini (1’ st Angori), Ignacchiti (27’ st Marrone), Provenzano (1’ st Lombardi), Perretta; Benedetti, Ianesi; Fossati (1’ st Selleri). A disp: Lewis, Vivoli, Gagliardi, Delpupo. All. Canzi

Arbitro: Ubaldi di Roma

Marcatori: 21’ , 26’ e 28’ pt Shpendi, 37’ pt Kargbo

Note: spettatori 4.192; ammoniti Pieraccini, Lombardi; angoli 10 a 4

(s.l.)