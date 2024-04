"Cetona vince 1-0 contro la Poliziana: Castrini decide il match"

CETONA

1

POLIZIANA

0

CETONA – Al 23’ Micillo effettua un diagonale secco che il portiere intercetta. Altre tre occasioni per la Poliziana (Tortoioli e due di Guerrini) prima che il Cetona passi in vantaggio: è il 45’ quando Castrini insacca la palla sotto la traversa. Nella ripresa al 48’ Cetona pericoloso con l’ex Anoud. Al 65’ bel cross di Peruzzi per la testa di Tortoioli che colpisce bene ma indirizza appena a lato. Al 68’ Poliziana in forcing con due angoli consecutivi, Di Lillo alza sopra la traversa. Al 79’ punizione di Lambiase di poco alta. Ancora Poliziana pericolosa all’84’ ed al 95’ ma l’1-0 non si schioda fino al triplice fischio.