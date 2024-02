Che beffa Il Progresso cade solo nel recupero

LODI

Un gol in pieno recupero del neoentrato Cappadonna costa caro al Progresso di Matteo Vullo che, sul campo del Fanfulla, cade dopo aver giocato l’intera ripresa in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Ballanti sul finire del primo tempo. Il team di Castel Maggiore parte forte e, al 12’, serve una provvidenziale uscita bassa di Libertazzi per impedire a Barbieri di appoggiare comodamente in rete su preciso assist di Selleri.

Affamati di punti salvezza, i rossoblù spingono forte alla ricerca del vantaggio e, al 28’, sugli sviluppi di una furibonda mischia in area lodigiana, è il solito Selleri a calciare due volte verso la porta senza successo.

Al 42’ una conclusione di Rossi viene allontanata da Cabri e, due giri di orologio più tardi, matura un episodio determinante: Ballanti, già ammonito, commette un fallo al limite dell’area su Bettoni ed il direttore di gara decide di estrarre il secondo giallo. Nonostante lo choc dovuto all’inferiorità numerica, il Progresso rientra bene in campo anche nella ripresa e, al 2’, un violento tiro improvviso di Barbieri viene deviato in tuffo da Libertazzi.

Al 24’ arriva la prima occasione per i padroni di casa: è Cazzaniga, approfittando di un buco centrale, a lasciar partire una stoccata deviata in corner senza grossi patemi da Cheli. In pieno recupero, dopo un’occasione di Kakou, arriva il gol che decide la sfida. A confezionarlo sono due subentrati: Vitanza lavora un bel pallone sulla destra e, giunto sul fondo, pennella un cross che Cappadonna è bravo a spedire in rete con un pallonetto di testa che non lascia scampo all’estremo difensore ospite.

n. b.