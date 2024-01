Che duello Sasso e Granamica volano

Continua, in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza, l’avvincente duello tra Sasso Marconi e Granamica. Il team gialloblù e quello di Minerbio si sono infatti aggiudicati le rispettive sfide interne con il medesimo punteggio (1-0): la band di Fabio Malaguti ha avuto la meglio del Tropical Coriano grazie ad una zampata di Melloni mentre la formazione di Davide Marchini ha portato a casa il derby contro il Castenaso di Sergio Fancelli grazie a Melli. Il Medicina Fossatone di Alberto Benazzi (tecnico della Juniores che ha preso temporaneamente il posto dell’esonerato Giangiacomo Geraci) non è andato oltre lo 0-0 contro la Vis Novafeltria mentre il Bentivoglio di Marco Gelli è stato sconfitto 2-1 tra le mura amiche dal Sanpaimola. Nel girone A, dopo il pareggio dello Zola Predosa di Nicola Zecchi nell’anticipo di sabato contro il Montecchio, ieri è stato il turno del Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti che, in vantaggio a Colorno ed in inferiorità numerica, è stato raggiunto in pieno recupero.