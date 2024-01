Che finale. United, vittoria da playoff. Le firme di Malagoli e Jocic

united carpi

2

baiso

1

UNITED CARPI: Rufo, Romani (73’ Malagoli), Vezzani, Teocoli (73’ Paramatti), Bulgarelli, Ceci, Prandi, Garlappi, Jocic, Assouan, Elatachi. A disp.: Lusetti, Artioli, Cometti, Mebelli, D’Elia, Cecchetto, Gianasi. All. Borghi.

BAISO: Brevini, Bonini, Abati, Silvestri (66’ Charaa), Minutolo, Vacondio (85’ Acanfora), Bonicelli, Ghirelli, Cataldo, Caputo, Silipo. A disp.: Petronelli, Abbati, Antonelli, Ovi, Zanetti, Viviroli, Barozzi. All. Lodi Rizzini.

Arbitro: Leone di Ferrara

Reti: 30’ Minutolo, 80’ Malagoli, 94’ Jocic Note: ammoniti Minutolo, Silipo.

Due gol negli ultimi 10’ permettono alla United Carpi di ribaltare il Baiso nella sfida playoff e restare con la terza vittoria di fila a -1 dal 5° posto della Cdr. Al 7’ destro largo di Assouan. Baiso pericoloso da corner, col colpo di testa di Minutolo deviato da un difensore bluceleste. Alla mezz’ora angolo di Silipo e colpo di testa vincente di Minutolo. Lo United risponde al 44’ ancora con Assouan, che servito da Elatachi alza troppo la conclusione.

Al 54’ Ceci raccoglie una ribattuta da corner e calcia al volo, pallone a centimetri dalla porta di Brevini. Un minuto dopo Jocic scarica per Prandi che apre troppo di mancino. Minuto 70: imbucata di Assouan per Jocic che controlla di petto e lascia il pallone a Elatachi, ma il suo tiro non centra la porta. All’80’ Ceci raccoglie un’altra ribattuta e calcia, Brevini non è perfetto nella respinta, arriva il neoentrato Malagoli che insacca il pareggio. Ma i blucelesti non hanno ancora finito: tre minuti più tardi Jocic scappa in profondità e rientra sul sinistro, tiro deviato in corner.

All’87’ tiro-cross di Silipo respinto da Rufo, Ghirelli tutto solo manda alta la respinta e grazia lo United. Nel finale Elatachi scodella per Malagoli che di testa fa la sponda, Jocic non riesce ad approfittarne. Il capitano bluceleste però si prende la scena pochi istanti dopo. Angolo di Vezzani e capocciata del 9 che non lascia scampo a Brevini, è una rete di quelle pesanti, che hanno il sapore dei tre punti ma anche dei playoff.