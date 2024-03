Che sabato Corticella, esame di volo con Forlì

E’ atteso il pubblico delle grandi occasioni oggi, alle 14,30, al ‘Biavati’ di Corticella. In uno dei quattro anticipi offerti dalla ventottesima giornata, la band di Alessandro Miramari ospiterà infatti il Forlì in un match che potrà dire molto sulle reali possibilità dei biancazzurri bolognesi di approdare ai playoff. Sesti in classifica e con appena tre lunghezze di svantaggio dal quinto posto occupato dal Lentigione, capitan Menarini e compagni sono reduci dall’inaspettata sconfitta per 2-0 nel derby contro il Mezzolara andato in scena al ‘Filippetti’ di Riale. In quell’occasione si affrontavano una squadra – il Mezzolara – che non vinceva addirittura dal 24 settembre scorso (era la terza di andata) e un’altra - il Corticella - che deteneva il titolo di compagine con più punti raccolti in trasferta, ma, nonostante pronostici e statistiche sorridessero al team del ‘Biavati’, a spuntarla, peraltro meritatamente, sono stati i padroni di casa.

Ormai archiviata la sconfitta nel derby, bomber Trombetta e compagni hanno assoluto bisogno di risollevarsi subito per continuare a sognare il secondo approdo consecutivo ai playoff. E’ chiaro che, almeno sulla carta, la sfida di oggi contro la seconda forza del campionato Forlì appare proibitiva visto il tasso tecnico degli avversari. Allo stesso tempo, non bisogna dimenticare che, in questi anni, la band di Alessandro Miramari si è dimostrata capace in più di un’occasione di battere realtà più forti e blasonate e chissà che questo ‘scherzetto’ non gli possa riuscire anche oggi contro i biancorossi forlivesi.