Che sfida al ’Porta Elisa’. Carrarese e Lucchese promettono scintille. I tifosi preparano l’esodo

Si sta materializzando l’esodo di tifosi azzurri nella vicina Lucca per il sentito derby di domenica. Ieri a fine mattina erano 245 i biglietti venduti nel settore ospiti, l’unico consentito ai residenti nella provincia di Massa Carrara, ed il numero è destinato a crescere ulteriormente visto che la prevendita andrà avanti sino a sabato alle ore 19 alla Tabaccheria Grillo di via provinciale Avenza Sarzana e on line sul link https://www .go2.it/.

La Curva Est ha una capienza di 1000 posti e si presume che alla fine sarà riempita per poco più di un terzo. Gli ultras della Curva Nord Lauro Perini hanno scelto il treno come mezzo di spostamento dando appuntamento ai tifosi alla stazione di Avenza per le ore 12:30. La squadra, intanto, prosegue alacremente la preparazione.

Ieri l’allenamento allo stadio dei Marmi si è chiuso con la consueta partitella in famiglia del giovedì mentre oggi eccezionalmente verrà effettuata una doppia seduta. Gli assenti restano Coppolaro e Schiavi con quest’ultimo che ha ricominciato, però, a svolgere alcune parti di lavoro assieme alla squadra. E’ da considerarsi recuperato, invece, Cerretelli che da mercoledì si è riaggregato al resto dei compagni. Migliora sensibilmente, dunque, la situazione indisponibili per il tecnico Antonio Calabro che innanzitutto ritrova Simone Della Latta. Il capitano dovrebbe riprendersi un posto da titolare in mezzo al campo anche se Zuelli contro il Rimini lo ha sostituito benissimo risultando decisivo e Capezzi è diventato un punto fermo della squadra da quando è arrivato il tecnico pugliese e solo se non fosse al meglio della condizione è ipotizzabile un suo accantonamento. Resta da capire, poi, se a livello tattico Calabro proseguirà sulla strada del 3-4-2-1 o virerà almeno inizialmente su un più prudente 3-5-2. L’andamento dell’ultimo match ha confermato che l’utilizzo a gara in corso di Finotto, quando le squadre sono un po’ più “sbottonate”, rappresenta un’arma efficace e per questo non ci stupiremmo di un nuovo impiego par time dell’attaccante veneto. Un’altra staffetta si preannuncia sulla fascia destra con Zanon che potrebbe riprendersi il posto da titolare lasciato domenica scorsa per un tempo a Grassini. Dietro toccherà ai soliti tre il compito di reggere la difesa ma con meno patemi perché in caso di necessità stavolta ci saranno sia Della Latta che Cerretelli da inserire nella linea arretrata.

Gianluca Bondielli