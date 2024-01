Chianti Nord, impresa ai rigori

Impresa del Chianti Nord che batte ai calci di rigore il Bibbiena e vola in semifinale di Coppa Toscana Prima categoria. Si è giocato allo stadio Zavagli di Bibbiena in gara secca ad eliminazione diretta. I tempi regolamentari e i supplementari si sono conclusi 0-0. La sfida ha visto un predominio del Chianti Nord nel primo tempo con due occasioni da gol: Dosso colpisce un doppio palo interno e poi su azione di Fiumi e lancio in profondità, ma il difensore intercetta. Nella ripresa il Bibbiena è pericoloso e colpisce la traversa su punizione. Al 78’ entra in area Dosso e subisce un fallo: rigore calciato da Fiumi ma parato dal portiere. Supplementari equilibrati col Bibbiena che finisce in 9 per un’espulsione e un infortunio. Ai rigori vince il Chianti Nord 3-2: segnano Piccini, Calamandrei e Virgili, con il portiere Magnelli vero protagonista parando due rigori.

F. Que.