Chiosa baluardo,. Guccione spento delude Catanese

TROMBINI 6 Non deve fare granché, se non raccogliere un pallone in fondo al sacco su cui non ha colpe.

DONATI 6 Cala alla distanza, ma nella pochezza generale mette in area qualche cross interessante.

RISALITI 5 Il rientro di Chiosa gli restituisce un po’ di sicurezza, ma nell’occasione del gol dei sardi è troppo passivo. CHIOSA 6,5 Per due volte si sostituisce a Trombini per murare Ragatzu. L’unico dietro a non perdere la bussola (dal 78’ LAZZARINI 6 Entra col piglio giusto).

MONTINI 5,5 Balla insieme al resto della difesa. Un po’ meglio in fase di spinta.

BIANCHI 5,5 Regia senza guizzi e particolare intensità (dal 46’ FOGLIA 5 Appena entrato si perde l’inserimento di Dessena che segna il gol vittoria). MAWULI 5,5 Non riesce a essere dominante come in avvio di stagione. CATANESE 5 Deludente il suo debutto da titolare: ondeggia tra mediana e attacco senza trovare posizione e spunti (dal 66’ IORI 5 Il suo ingresso non produce gli effetti sperati).

GUCCIONE 5 Stavolta la luce non si accende mai. Forse prematuro, tuttavia, il suo cambio (dal 46’ GADDINI 6 Se non altro ci mette un po’ di brio con alcune buone giocate). SETTEMBRINI 5 Tanta corsa non accompagnata dalla necessaria lucidità nelle giocate (dal 66’ CASTIGLIA 5,5 Entra per aggiungere centimetri negli ultimi metri ma senza efficacia).

GUCCI 5,5 Sportellate e sponde come al solito, ma non è mai pericoloso e sbaglia un gol da pochi passi. Un’alternativa a lui non c’è e così si sfianca senza lucidità nell’assalto finale.