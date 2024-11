Chiosa chiude tutto. Renzi è ovunque. Guccione gira al top

TROMBINI 6 Non ha molto da fare. L’unico tiro che subisce è il rigore di Matos.

MONTINI 6,5 Spinge come un forsennato senza per questo concedere granché.

CHIOSA 6,5 Dopo gli affanni di venerdì torna il centrale autoritario.

GIGLI 6,5 Dopo un mese ai box ma non tradisce ruggini: solido e sicuro, sfiora anche il gol.

COCCIA 7 Propositivo ma anche attento, come quando stoppa Ricci con una diagonale perfetta. Suo il cross che origina il secondo gol (70’ RIGHETTI 6,5 Una bella chiusura su Sylla e un assist al bacio per Pattarello).

DAMIANI 7 Può essere il miglior acquisto per il resto della stagione: con lui la mediana guadagna velocità, qualità e imprevedibilità (80’ MAWULI sv).

SANTORO 6 Anche lui è tonico: non solo in regia ma anche in interdizione. Nel finale si macchia del fallo da rigore.

RENZI 7 È dappertutto: recupera palloni e si inserisce in area come in occasione della sponda per il raddoppio.

GUCCIONE 6,5 In posizione più avanzata si rivedono sprazzi del vero Guccione: imbeccate per i compagni, dribbling, cross in area, conclusioni. Bentornato (70’ PATTARELLO 6 Vanifica una buona chance ma è prezioso per guadagnare tempo nel recupero).

OGUNSEYE 7,5 Doppietta da bomber di razza: prima è vispo ad approfittare di uno svarione di Morichelli, poi è rapace a segnare da pochi passi (dal 46’ GUCCI 6,5 Albertoni gli nega un gol da cineteca).

TAVERNELLI 6,5 Dentro la partita e più concreto di altre volte (dal 70’ FIORE 6 Venti minuti per fare esperienza).

Luca Amorosi