Dilettanti. Colpo Cdr. Preso Cavani

Dopo la piccola frenata (2 punti in 3 gare), la Cdr Mutina capolista di Promozione prepara un colpo grosso in attacco: è in arrivo dal Ganaceto l’esterno offensivo 2002 Diego Cavani (foto), scuola Modena ed ex Formigine e Smile, che dopo gli 11 gol con cui ha contribuito l’anno scorso in Prima alla promozione dei ’ganagalacticos’ è già andato a segno 3 volte. L’operazione è in via di definizione, con Cavani che giocherà domenica 1 ancora coi biancoverdi contro il San Felice, prima di vestire l’orange. Al suo posto è in arrivo Alessandro Iattici, attaccante 2001 che il Formigine aveva dato in prestito all’Arcetana. La Pieve è invece sta per chiudere col centrocampista ’92 Enrico Montorsi, liberato dallo United Carpi e sondato dalla Sammartinese.

Ricorso. Arriva un altro ricorso in Prima ’D’ e nel mirino c’è ancora una gara della Mirandolese. L’Atletico Spm dopo l’1-1 con i gialloblù ha fatto ricorso per la posizione del giocatore gialloblù Federico Pozzetti, in campo nella gara di domenica. Pozzetti il 3 novembre era stato espulso in Mirandolese-Lama e squalificato per 2 giornate, che ha scontato regolarmente nel match con la Quarantolese di mercoledì 6 e in quello con il Valsa di domenica 10, rientrando col Nonantola sabato 16. Ma per l’Atletico in realtà Pozzetti ha scontato solo una delle due giornate visto che la gara Mirandolese-Valsa è stata fatta ripetere. Un caso che si avvicina a quello dello scorso anno in D che vide il Forlì fare ricorso (in coabitazione col Ravenna) per la posizione del difensore Cecotti del Carpi dopo l’esclusione dal campionato della Pistoiese per la seconda rinuncia.

