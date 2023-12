Chiusura senza il botto. Il Rimini si ferma a Crema

Non è bastatoil gol di Giometti a rimettere a posto le cose. La Primavera 3 del Rimini ha lasciato tutto sul campo della Pergolettese seconda della classe (2-1). Due gol, a cavallo tra primo e secondo tempo, hanno costretto i biancorossi a rincorrere. Il gol che ha accorciato le distanze è arrivato alla mezz’ora della ripresa, ma non è stato sufficiente. Il Rimini chiude, così, il girone d’andata senza punti in tasca. Ora un periodo di stop durante la sosta natalizia con la ripresa fissata per sabato 13 gennaio. Giorno in cui i romagnoli riceveranno la visita dell’Olbia per il primo match del girone di ritorno.

Rimini: Sammarini, Tamburini, Madonna (17’ st Volonghi), Nastase, Imola (24’ st Giometti), Fontanelli (41’ st Adragna), Diotallevi, Cherubini (31’ st Paganini), Innocenti, Satalino, Ciavatta. A disp.: Cerretani, Sposato, Belletti, Zighetti, Mini, Urcioli, Alvisi, Capicchioni. All.: Brocchini.

Primavera 3. Girone A (13ª giornata): Lecco-Olbia 2-1, Fiorenzuola-Lucchese 1-1, Modena-Arzignano Valchiampo 2-0, Pergolettese-Rimini 2-1, Triestina-Pro Patria 1-2, Carrarese-Pro Vercelli 1-2. A riposo la Pro Sesto.

Classifica: Modena 28; Pergolettese 26; Pro Vercelli 24; Triestina 21; Pro Sesto 20; Arzignano Valchiampo 16; Olbia 15; Pro Patria 14; Rimini 12; Lecco, Fiorenzuola 11; Lucchese 10; Carrarese 8.